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Liga de Ascenso

Cobreloa golea a Deportes Recoleta y sigue al acecho de San Luis: así queda la tabla de la Liga de Ascenso

El conjunto 'Loíno' venció por 6-1 a Deportes Recoleta en Calama y se mantiene firme en la lucha por el ascenso.

Cobreloa derrotó a Deportes Recoleta y va por San Luis de Quillota
© PhotosportCobreloa derrotó a Deportes Recoleta y va por San Luis de Quillota

Cobreloa y Deportes Recoleta disputaban un encuentro importante dentro de la Liga del Ascenso, en lo que es la recta final de esta competencia, que tiene a todos los equipos de la división jugando por algo.

El conjunto ‘Loíno’ se repuso de lo que fue su caída ante Deportes Copiapó y en esta jornada ante toda su gente en el Estadio Zorros del Desierto venció por 6-1 al conjunto ‘Textilero’ con goles de Gustavo Gotti (3), Rodolfo González, Álvaro Delgado y Juan Ignacio Duma.

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Con este resultado, Cobreloa sigue soñando con el ascenso directo y va tras los pasos de San Luis de Quillota, en la que se ubicó en el segundo puesto con 51 unidades, mientras que Deportes Recoleta se mantiene en la sexta plaza con 41 puntos.

Para la próxima fecha, Cobreloa tiene un duelo de alto impacto, en el que viajará al sur del país para enfrentarse a Rangers de Talca, mientres que por otra parte, Deportes Recoleta viajará a la quinta región para enfrentarse al líder del torneo, San Luis de Quillota.

Cobreloa goleó a Recoleta en Calama | Foto: Photosport

Cobreloa goleó a Recoleta en Calama | Foto: Photosport

ASÍ QUEDÓ LA TABLA EN LA LIGA DE ASCENSO

#EquiposPTSJGol+/-GEPÚltimas
1San Luis532843:29+141585GGGGG
2Cobreloa512851:30+211495GPGGE
3S. Wanderers472846:31+151387GPPPP
4Magallanes462844:40+41378PGGGE
5Antofagasta442747:26+211287GGPEP
6Recoleta412840:42-21189PPGEG
7Copiapó402742:40+21179GGGEP
8Arica392733:27+61098PGGPG
9U. Española362732:35-310611PPEPE
10Deportes Temuco352742:37+59810GPEGP
11Deportes Iquique342736:30+68109GGGPP
12D. Puerto Montt342726:35-910413PPPPG
13Curicó Unido272724:40-167911GPPGP
14CD Santa Cruz222728:42-1441013PPEGE
15U. San Felipe222716:48-325715PPPPE
16Rangers212828:46-185617PGPPG
G: Ganado · E: Empatado · P: Perdido
Gerald Rosales Cid
Gerald Rosales Cid
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