Cobreloa y Deportes Recoleta disputaban un encuentro importante dentro de la Liga del Ascenso, en lo que es la recta final de esta competencia, que tiene a todos los equipos de la división jugando por algo.
El conjunto ‘Loíno’ se repuso de lo que fue su caída ante Deportes Copiapó y en esta jornada ante toda su gente en el Estadio Zorros del Desierto venció por 6-1 al conjunto ‘Textilero’ con goles de Gustavo Gotti (3), Rodolfo González, Álvaro Delgado y Juan Ignacio Duma.
Con este resultado, Cobreloa sigue soñando con el ascenso directo y va tras los pasos de San Luis de Quillota, en la que se ubicó en el segundo puesto con 51 unidades, mientras que Deportes Recoleta se mantiene en la sexta plaza con 41 puntos.
Para la próxima fecha, Cobreloa tiene un duelo de alto impacto, en el que viajará al sur del país para enfrentarse a Rangers de Talca, mientres que por otra parte, Deportes Recoleta viajará a la quinta región para enfrentarse al líder del torneo, San Luis de Quillota.
Cobreloa goleó a Recoleta en Calama | Foto: Photosport
ASÍ QUEDÓ LA TABLA EN LA LIGA DE ASCENSO
|#
|Equipos
|PTS
|J
|Gol
|+/-
|G
|E
|P
|Últimas
|1
|San Luis
|53
|28
|43:29
|+14
|15
|8
|5
|GGGGG
|2
|Cobreloa
|51
|28
|51:30
|+21
|14
|9
|5
|GPGGE
|3
|S. Wanderers
|47
|28
|46:31
|+15
|13
|8
|7
|GPPPP
|4
|Magallanes
|46
|28
|44:40
|+4
|13
|7
|8
|PGGGE
|5
|Antofagasta
|44
|27
|47:26
|+21
|12
|8
|7
|GGPEP
|6
|Recoleta
|41
|28
|40:42
|-2
|11
|8
|9
|PPGEG
|7
|Copiapó
|40
|27
|42:40
|+2
|11
|7
|9
|GGGEP
|8
|Arica
|39
|27
|33:27
|+6
|10
|9
|8
|PGGPG
|9
|U. Española
|36
|27
|32:35
|-3
|10
|6
|11
|PPEPE
|10
|Deportes Temuco
|35
|27
|42:37
|+5
|9
|8
|10
|GPEGP
|11
|Deportes Iquique
|34
|27
|36:30
|+6
|8
|10
|9
|GGGPP
|12
|D. Puerto Montt
|34
|27
|26:35
|-9
|10
|4
|13
|PPPPG
|13
|Curicó Unido
|27
|27
|24:40
|-16
|7
|9
|11
|GPPGP
|14
|CD Santa Cruz
|22
|27
|28:42
|-14
|4
|10
|13
|PPEGE
|15
|U. San Felipe
|22
|27
|16:48
|-32
|5
|7
|15
|PPPPE
|16
|Rangers
|21
|28
|28:46
|-18
|5
|6
|17
|PGPPG