Cobreloa vs. Deportes Recoleta: Horario y quién transmite ver EN VIVO por la Primera B

Cobreloa y Deportes Recoleta se enfrentan este sábado en un duelo clave por la Fecha 28 de la Primera B.

Cobreloa recibe este sábado a Deportes Recoleta en un partido clave por la Fecha 28 de la Primera B. El cuadro loíno será local en Calama con la misión de sumar tres puntos que le permitan mantenerse en la lucha por la cima y recuperar el liderato, siempre que San Luis no consiga vencer a Magallanes.

El elenco Naranja dirigido por Mario Salas llega al choque con los ‘textiles’ con 48 puntos y la necesidad de dejar atrás la dura derrota sufrida ante Deportes Copiapó la semana pasada.

Al frente estará un Deportes Recoleta que también tiene objetivos importantes. El conjunto capitalino quiere dar el golpe en Calama, mantenerse en la parte alta de la tabla y acercarse a asegurar su presencia en la liguilla por el ascenso.

Cobreloa buscará aprovechar un tropiezo de San Luis en el ascenso (Photosport).

¿A qué hora juegan Cobreloa vs. Deportes Recoleta?

El partido entre Cobreloa y Deportes Recoleta, válido por la Fecha 28 de la Primera B, se disputará este sábado a partir de las 15:00 horas en el Estadio Zorros del Desierto de Calama.

¿Dónde ver EN VIVO Cobreloa vs. Deportes Recoleta?

El encuentro será transmitido por televisión a través de TNT Sports Premium, mientras que la señal online estará disponible por la plataforma de streaming HBO Max.