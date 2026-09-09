El entrenador del Decano reconoció que la final de la Copa Intercontinental Sub 20 en Madrid ha influido en el plantel: "un momento muy especial".

Santiago Wanderers sufrió un duro golpe en su lucha por el liderato de Primera B. Los ‘Caturros’ cayeron por 3-0 ante Deportes Temuco en el Estadio Germán Becker, resultado que ahora los obliga a esperar lo que haga Cobreloa ante Antofagasta. Tras el encuentro, el técnico Francisco Palladino reconoció la superioridad del rival aunque también hizo hincapié en la seguidilla de partidos que han enfrentado los porteños.

“Hay que contextualizar ciertas situaciones, venimos de una seguidilla de partidos en las cuales hemos tenido que enfrentar un montón de dificultades, hasta ahora las veníamos sorteando de muy buena manera, no con menos esfuerzo en cierta medida”, explicó el entrenador uruguayo a la hora de explicar la derrota ante el Pije.

El “responsable” de la derrota caturra ante Temuco

A esa carga de partidos se suma ahora un partido histórico para la institución. El próximo 19 de septiembre, Santiago Wanderers disputará ante Real Madrid la final de la Copa Intercontinental Sub 20 en el Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. Una parte importante del plantel caturro, específicamente los jugadores más jóvenes, viajará a España para disputar este trascendental compromiso, situación que inevitablemente está rondando en la cabeza de los futbolistas durante las últimas semanas.

Palladino fue consultado precisamente sobre si la cercanía de esa final podía estar influyendo en la concentración de sus dirigidos. Palladino abordó el tema: “También es una semana previa, el último partido previo a un momento muy especial que va a vivir el club, hasta ahora lo hemos disimulado de alguna manera y hemos puesto el foco donde teníamos que ponerlo”, señaló.

En esa misma línea, el entrenador de Wanderers reconoció que era complicado pedirle a todo el plantel que no pensara en lo que viene. “Era muy difícil también que gran parte del plantel, como lo ha sido desde el inicio del torneo, tengan en cuenta un momento muy especial no solamente para la institución sino que para todo el fútbol chileno del viaje a España. En ese sentido, creemos también que hay ciertas respuestas al rendimiento general del equipo”, cerró.