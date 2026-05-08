Uno de los jugadores de San Luis de Quillota sufrió un extraño problema de salud, preocupando a toda la Primera B y el fútbol chileno.

Las alarmas se encendieron en San Luis de Quillota en la noche del jueves ante un problema de salud que sufrió uno de sus jugadores del cuadro de la Primera B en una actividad social con los hinchas del club.

Los hechos ocurrieron en la sede del cuadro Canario, encuentro que se lleva a cabo todas las semanas, donde sufrió una descompensación el futbolista Gonzalo Bustos.

Según informó el medio El Observador, el volante en medio de la actividad se desvaneció encendieron las alertas en la institución de la Quinta Región. En primera instancia sus mismos compañeros intentaron levantarlo, pero cuando se puso de pie volvió a caer y convulsionó.

Ante esto último, el presidente del club, Eduardo Rey, decidió llamar a una ambulancia, siendo trasladado de urgencia hasta el Hospital Biprovincial de Quillota-Petorca.

En aquel recinto Bustos quedó internado inmediatamnete, incluso le hicieron transfusión de sangre. Su diagnóstico aún no ha sido dado a conocer, pero este viernes en las redes sociales de San Luis informaron que le han realizado diversos exámenes.

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Desde ya se da como descartado al mediocampista de 25 años para el partido de visita de los Canarios ante Deportes Antofagasta, del domingo 10 de mayo a las 12:30 horas en el norte.

En síntesis