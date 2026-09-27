Mario Salas deja un potente mensaje en Cobreloa en la recta final de la Liga de Ascenso

Cobreloa logró un tremendo triunfazo en la Liga de Ascenso, en donde los ‘Loínos’ vencieron por 1-0 a Santiago Wanderers y volvieron a rescatar la punta del torneo a cinco fechas del final del torneo.
Después de este duelo, el estratega Mario Salas conversó con TNT Sports y deó sus impresiones a lo que fue el primer encuentro que tuvo con los ‘Loínos’ en el Ascenso, el que fue una victoria importante para soñar con la vuelta a primera.
“Es un partido que nadie se lo imaginaba. O sea, ni en ninguno de nuestros planes que teníamos para este partido era que ellos se quedaran con dos hombres menos. Y tan temprano”., partió señalando Salas.
Con lo que fue el contexto del partido, el ‘Comandante’ reconoció que a pesar de contar con dos jugadores más, tras las expulsiones de los jugadores de Santiago Wanderers, se le hizo muy complicado poder dañar a su rival, pero gracias a persistir, lograron quedarse con el trunfo.
Salas dejó este importante mensaje en Cobreloa | Foto: Photosport
“Ante esta situación que pareciera ser que una situación ventajosa, evidentemente, fuimos capaces de desnivelar el partido a favor nuestro en el minuto que sea, pero lo desnivelamos favor nuestro”.
“Sacamos el partido adelante, creo que es un partido atípico de la evaluación, pero Cobreloa tenía que ganarlo como sea y lo ganamos, entonces eso es lo positivo para nosotros”, declaró.
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Concluyendo, Salas da vuelta la página de lo que fue este importante victoria y ya pone el foco en lo que serán los últimos cinco partidos, en la que el DT dejó un mensaje claro a sus dirigidos a mantener la humildad y dejar todo en esta recta final.
“Hay que tomarlo con mucha humildad, fue un buen partido. Cada uno de los partidos que queda es una final y prestamos atención a lo que va a pasar ahora con Temuco y evidentemente a los equipos que están peleando allá arriba”, cerró.