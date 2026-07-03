Pese al rutilante nombre del "Gordo", el búnker piducano le bajó el pulgar debido a que la prioridad absoluta es blindar la ofensiva.

El mercado de invierno de la Primera B está que arde y los nombres de Primera División comienzan a rondar con fuerza en el certamen de plata.

El nombre de Emiliano Vecchio volvió a instalarse con fuerza en el mercado del fútbol chileno. Luego de su frustrado regreso a Unión Española a comienzos de temporada, el experimentado volante argentino fue ofrecido a Rangers de Talca como alternativa para la segunda rueda del campeonato según consigna el portal especializado PrimeraBChile.

El mediocampista fue acercado formalmente a la dirigencia del cuadro rojinegro, elenco que vive un drama en la tabla de posiciones con apenas tres puntos en 15 fechas.

Sin embargo, a pesar del innegable salto de calidad técnica que significaría contar con el ex Racing de Avellaneda sobre el césped, en la interna del club la prioridad pasa por reforzar otra zona de la cancha, enfriando de golpe la opción de ver al enganche con la camiseta talquina.

Ivo Basay descarta a Emiliano Vecchio.

Las razones del NO de Ivo Basay a Emiliano Vecchio

El motivo del descarte de Vecchio pasa netamente por las urgencias tácticas del director técnico rojinegro. En Talca, la búsqueda está centrada exclusivamente en sumar un nuevo centrodelantero que aporte goles al equipo de Ivo Basay. El “Hueso” ha sido sumamente explícito con la mesa directiva respecto de las necesidades del plantel y reiteró que la urgencia es poblar el ataque de forma inminente.

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“Centrodelantero. Si se nos llega a caer un centrodelantero, por tener uno solo de área, entraríamos en lo mismo que estamos viviendo ahora, así que vamos a tratar de traer los dos”, gatilló el estratega de Rangers.

De hecho, Rangers ya aseguró la incorporación del uruguayo Junior Arias y sostuvo conversaciones formales con Gonzalo Sosa (De Deportes Limache) y con Leandro Garate, cuyo pase pertenece a Huracán de Argentina.

El técnico además no descartó modificar su dibujo táctico en el pasto para jugar con doble “9”: ”Puede ser. Junior (Arias) es centrodelantero, pero se asocia muy bien al juego. Tener dos centrodelanteros referenciales de área te quita un poco la posibilidad de que alguno se recoja, lo seguí mucho en Palestino, él tiene esa tendencia”, remató Basay, cerrándole las puertas de forma definitiva a la magia de Emiliano Vecchio.