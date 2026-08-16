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Liga de Ascenso

Santiago Wanderers dejó escapar el liderato: así quedó la tabla de la Liga de Ascenso tras el empate con Puerto Montt

Revisa como quedó la tabla de posiciones en la Liga de Ascenso tras el Santiago Wanderers vs Deportes Puerto Montt.

Revisa como queda la tabla en la Liga de Ascenso tras el Santiago Wanderers vs Deportes Puerto Montt
© PhotosportRevisa como queda la tabla en la Liga de Ascenso tras el Santiago Wanderers vs Deportes Puerto Montt

Un importante duelo se disputaba hoy dentro de la Liga de Ascenso, en el que Santiago Wanderers y Deportes Puerto Montt se enfrentaban en la quinta región en un partido vital para lo que es la lucha de ambos de escalar a la cima del torneo.

En un duelo que fue bastante apretado en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, ambos equipos terminaron igualando a un tanto tras los goles de Marcos Camarda para los locales y Richard Paredes para la visita.

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Tras lo que fue este resultado, el conjunto ‘Caturro’ se mantiene en la parte alta en el segundo lugar con 35 unidades, mientras que los ‘Delfines’ llegan al cuarto lugar alcanzando los 31 puntos.

Para lo que será la próxima fecha, Santiago Wanderers visitará a San Luis de Quillota en el Estadio Lucio Fariña, mientras que Deportes Puerto Montt recibirá a Deportes Iquique.

Un disputado duelo se vivió en Valparaíso | Foto: Photosport

Un disputado duelo se vivió en Valparaíso | Foto: Photosport

REVISA COMO QUEDA LA TABLA EN LA LIGA DE ASCENSO

Gerald Rosales Cid
Gerald Rosales Cid
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