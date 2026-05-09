Santiago Wanderers apabulló a Cobreloa por la Fecha 11 de la Primera B y le propinó una contundente goleada 4-1 en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Los ‘Caturros’ volvieron a los festejos después de dos fechas y le cortaron una racha de dos victorias consecutivas al cuadro loíno.
La apertura de la cuenta llegó con polémica: una mano en el área fue sancionada como tiro libre por el árbitro Rodrigo Farías, sin embargo uno de sus asistentes rectificó la decisión del juez principal y los porteños festejaron vía lanzamiento penal tras anotación de Leandro Navarro a los 16′.
Festejo total en Valparaíso tras la goleada de Santiago Wanderers frente a Cobreloa (Photosport).
Los naranjas llegaron rápidamente al empate luego que a los 33′ Facundo Velazco clavara un espectacular tiro libre y silenciara al reducto playanchino. Sin embargo en el segundo tiempo todo se derrumbó para los dirigidos de César Bravo que sufrieron la expulsión de Sebastián Zúñiga a los 62′.
Y es que en el complemento un tremendo Marcos Camarda se anotó con un triplete a los 46′ mediante un cabezazo, y luego dos muy buenas apariciones a los 59′ y 75′. La guinda de la torta llegó a los 90+5′ con un remate de Leandro Navarro que se desvió en la zaga loína.
¡La tabla de Primera B!
Con este resultado, los wanderinos llegaron al 4° lugar con 19 puntos, mientras que Cobreloa se estancó en el segundo puesto con 21 unidades quedando a uno de Deportes Puerto Montt, líder de la competición.
|Pos.
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Puerto Montt
|11
|7
|1
|3
|15
|8
|7
|22
|2
|Cobreloa
|11
|6
|3
|2
|21
|12
|9
|21
|3
|San Marcos
|10
|5
|5
|0
|14
|6
|8
|20
|4
|Santiago Wanderers
|11
|5
|4
|2
|21
|15
|6
|19
|5
|Recoleta
|11
|6
|1
|4
|19
|18
|1
|19
|6
|Antofagasta
|10
|5
|2
|3
|17
|12
|5
|17
|7
|U. Española
|11
|5
|2
|4
|14
|11
|3
|17
|8
|Magallanes
|11
|4
|3
|4
|16
|17
|-1
|15
|9
|Temuco
|11
|3
|5
|3
|17
|15
|2
|14
|10
|San Luis
|10
|3
|4
|3
|16
|16
|0
|13
|11
|Copiapó
|10
|3
|3
|4
|13
|16
|-3
|12
|12
|Iquique
|11
|2
|5
|4
|13
|15
|-2
|11
|13
|Curicó Unido
|10
|2
|4
|4
|11
|18
|-7
|10
|14
|Unión San Fel…
|10
|2
|3
|5
|7
|17
|-10
|9
|15
|Santa Cruz
|11
|1
|4
|6
|14
|21
|-7
|7
|16
|Rangers
|11
|0
|3
|8
|10
|21
|-11
|3