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Liga de Ascenso

Santiago Wanderers golea a Cobreloa y enciende la Primera B: ¡Así queda la tabla!

Los 'Caturros' aplastaron 5-1 a Cobreloa en Valparaíso y dejaron en llamas la parte alta de la tabla del ascenso.

Santiago Wanderers apabulló a Cobreloa en Playa Ancha.
© PhotosportSantiago Wanderers apabulló a Cobreloa en Playa Ancha.

Santiago Wanderers apabulló a Cobreloa por la Fecha 11 de la Primera B y le propinó una contundente goleada 4-1 en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Los ‘Caturros’ volvieron a los festejos después de dos fechas y le cortaron una racha de dos victorias consecutivas al cuadro loíno.

La apertura de la cuenta llegó con polémica: una mano en el área fue sancionada como tiro libre por el árbitro Rodrigo Farías, sin embargo uno de sus asistentes rectificó la decisión del juez principal y los porteños festejaron vía lanzamiento penal tras anotación de Leandro Navarro a los 16′.

Festejo total en Valparaíso tras la goleada de Santiago Wanderers frente a Cobreloa (Photosport).

Festejo total en Valparaíso tras la goleada de Santiago Wanderers frente a Cobreloa (Photosport).

Los naranjas llegaron rápidamente al empate luego que a los 33′ Facundo Velazco clavara un espectacular tiro libre y silenciara al reducto playanchino. Sin embargo en el segundo tiempo todo se derrumbó para los dirigidos de César Bravo que sufrieron la expulsión de Sebastián Zúñiga a los 62′.

Y es que en el complemento un tremendo Marcos Camarda se anotó con un triplete a los 46′ mediante un cabezazo, y luego dos muy buenas apariciones a los 59′ y 75′. La guinda de la torta llegó a los 90+5′ con un remate de Leandro Navarro que se desvió en la zaga loína.

¡La tabla de Primera B!

Con este resultado, los wanderinos llegaron al 4° lugar con 19 puntos, mientras que Cobreloa se estancó en el segundo puesto con 21 unidades quedando a uno de Deportes Puerto Montt, líder de la competición.

Pos. Club PJ G E P GF GC DG Pts
1 Puerto Montt 11 7 1 3 15 8 7 22
2 Cobreloa 11 6 3 2 21 12 9 21
3 San Marcos 10 5 5 0 14 6 8 20
4 Santiago Wanderers 11 5 4 2 21 15 6 19
5 Recoleta 11 6 1 4 19 18 1 19
6 Antofagasta 10 5 2 3 17 12 5 17
7 U. Española 11 5 2 4 14 11 3 17
8 Magallanes 11 4 3 4 16 17 -1 15
9 Temuco 11 3 5 3 17 15 2 14
10 San Luis 10 3 4 3 16 16 0 13
11 Copiapó 10 3 3 4 13 16 -3 12
12 Iquique 11 2 5 4 13 15 -2 11
13 Curicó Unido 10 2 4 4 11 18 -7 10
14 Unión San Fel… 10 2 3 5 7 17 -10 9
15 Santa Cruz 11 1 4 6 14 21 -7 7
16 Rangers 11 0 3 8 10 21 -11 3
Rodrigo Realpe
Rodrigo Realpe
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