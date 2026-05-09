Los 'Caturros' aplastaron 5-1 a Cobreloa en Valparaíso y dejaron en llamas la parte alta de la tabla del ascenso.

Santiago Wanderers apabulló a Cobreloa por la Fecha 11 de la Primera B y le propinó una contundente goleada 4-1 en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Los ‘Caturros’ volvieron a los festejos después de dos fechas y le cortaron una racha de dos victorias consecutivas al cuadro loíno.

La apertura de la cuenta llegó con polémica: una mano en el área fue sancionada como tiro libre por el árbitro Rodrigo Farías, sin embargo uno de sus asistentes rectificó la decisión del juez principal y los porteños festejaron vía lanzamiento penal tras anotación de Leandro Navarro a los 16′.

Festejo total en Valparaíso tras la goleada de Santiago Wanderers frente a Cobreloa (Photosport).

Los naranjas llegaron rápidamente al empate luego que a los 33′ Facundo Velazco clavara un espectacular tiro libre y silenciara al reducto playanchino. Sin embargo en el segundo tiempo todo se derrumbó para los dirigidos de César Bravo que sufrieron la expulsión de Sebastián Zúñiga a los 62′.

Y es que en el complemento un tremendo Marcos Camarda se anotó con un triplete a los 46′ mediante un cabezazo, y luego dos muy buenas apariciones a los 59′ y 75′. La guinda de la torta llegó a los 90+5′ con un remate de Leandro Navarro que se desvió en la zaga loína.

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¡La tabla de Primera B!

Con este resultado, los wanderinos llegaron al 4° lugar con 19 puntos, mientras que Cobreloa se estancó en el segundo puesto con 21 unidades quedando a uno de Deportes Puerto Montt, líder de la competición.