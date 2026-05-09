Wanderers y Cobreloa se ven las caras en un verdadero partidazo que se jugará este sábado en Valparaísor por la fecha 11 del ascenso.

Santiago Wanderers y Cobreloa protagonizarán este sábado uno de los grandes partidos de la fecha 11 de la Primera B. En el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso se enfrentarán dos históricos del fútbol chileno en un duelo clave en la lucha por el ascenso.

El cuadro loíno llega encendido tras derrotar 2-0 a Deportes Antofagasta y con la obligación de recuperar el liderato del campeonato luego del triunfo de Deportes Puerto Montt sobre Magallanes. Los naranjas marchan en la segunda posición con 20 puntos y buscarán dar el golpe en Playa Ancha para volver a la cima.

Por su parte, el Decano que marcha 7° con 16 puntos, intentará reencontrarse con los triunfos luego de dos fechas sin celebrar. Los caturros vienen de un amargo empate ante Deportes Temuco en el puerto y necesitan los tres puntos ante Cobreloa para no perder terreno en la lucha por los primeros puestos.

Cobreloa va por el asalto a la cima de la Primera B (Eduardo Cortes/Photosport).

A qué hora juega Santiago Wanderers vs. Cobreloa

El duelo entre Santiago Wanderers y Cobreloa por la fecha 11 de Primera está programado para este sábado 9 de mayo a las 20:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander del cerro Playa Ancha.

Dónde ver EN VIVO Santiago Wanderers vs. Cobreloa

El choque entre porteños y loínos por la undécima fecha de la Liga de Ascenso será transmitido en TV por la señal de TNT Sports Premium, mientras que en streaming podrás verlo en HBO MAX.