Tras Santiago Wanderers vs. Rangers: así queda la tabla de posiciones de Primera B

Santiago Wanderers luchará por el ascenso hasta la última jornada de la fase regular de Primera B: se impuso 4-1 sobre Rangers de Talca por la fecha 28. La escuadra porteña festejó en Valparaíso.
Con goles de Leandro Navarro (12′), Ignacio Flores (35′ y 58′) y Junior Arias (AG 78′), el elenco caturro se quedó con el triunfo. El tanto del descuento fue obra de Ignacio Mesías (56′).
De esta manera, Santiago Wanderers se instala en la tercera ubicación de la tabla de posiciones con 47 puntos y se vuelve a ilusionar con conseguir un cupo directo rumbo a la categoría de honor.
Por contraparte, Rangers se hunde en la clasificatoria al quedar relegado al último casillero con 21 unidades: tendrá que apelar a un milagro para no descender a Segunda División.
Santiago Wanderers derrotó a Rangers por la Primera B. (Imagen: Photosport)
Así está la tabla de posiciones de Primera B
|Pos
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|San Luis
|27
|14
|8
|5
|42
|29
|13
|50
|2
|Cobreloa
|27
|13
|9
|5
|45
|29
|16
|48
|3
|Wanderers
|28
|13
|8
|7
|46
|31
|15
|47
|4
|Magallanes
|27
|13
|7
|7
|44
|39
|5
|46
|5
|Antofagasta
|27
|12
|8
|7
|47
|26
|21
|44
|6
|Recoleta
|27
|11
|8
|8
|39
|36
|3
|41
|7
|Deportes Copiapó
|27
|11
|7
|9
|42
|40
|2
|40
|8
|Arica
|27
|10
|9
|8
|33
|27
|6
|39
|9
|Unión Española
|27
|10
|6
|11
|32
|35
|-3
|36
|10
|Temuco
|27
|9
|8
|10
|42
|37
|5
|35
|11
|Iquique
|27
|8
|10
|9
|36
|30
|6
|34
|12
|Puerto Montt
|27
|10
|4
|13
|26
|35
|-9
|34
|13
|Curicó Unido
|27
|7
|9
|11
|24
|40
|-16
|27
|14
|Santa Cruz
|27
|4
|10
|13
|28
|42
|-14
|22
|15
|San Felipe
|27
|5
|7
|15
|16
|48
|-32
|22
|16
|Rangers
|28
|5
|6
|17
|28
|46
|-18
|21