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Fútbol chileno

Tras Santiago Wanderers vs. Rangers: así queda la tabla de posiciones de Primera B

El elenco caturro no tuvo mayores problemas para imponerse contra los rojinegros en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Santiago Wanderers recibió a Rangers.
© PhotosportSantiago Wanderers recibió a Rangers.

Santiago Wanderers luchará por el ascenso hasta la última jornada de la fase regular de Primera B: se impuso 4-1 sobre Rangers de Talca por la fecha 28. La escuadra porteña festejó en Valparaíso.

Con goles de Leandro Navarro (12′), Ignacio Flores (35′ y 58′) y Junior Arias (AG 78′), el elenco caturro se quedó con el triunfo. El tanto del descuento fue obra de Ignacio Mesías (56′).

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De esta manera, Santiago Wanderers se instala en la tercera ubicación de la tabla de posiciones con 47 puntos y se vuelve a ilusionar con conseguir un cupo directo rumbo a la categoría de honor.

Por contraparte, Rangers se hunde en la clasificatoria al quedar relegado al último casillero con 21 unidades: tendrá que apelar a un milagro para no descender a Segunda División.

Santiago Wanderers derrotó a Rangers por la Primera B. (Imagen: Photosport)

Santiago Wanderers derrotó a Rangers por la Primera B. (Imagen: Photosport)

Así está la tabla de posiciones de Primera B

Pos Club PJ G E P GF GC DG Pts
1 San Luis 27 14 8 5 42 29 13 50
2 Cobreloa 27 13 9 5 45 29 16 48
3 Wanderers 28 13 8 7 46 31 15 47
4 Magallanes 27 13 7 7 44 39 5 46
5 Antofagasta 27 12 8 7 47 26 21 44
6 Recoleta 27 11 8 8 39 36 3 41
7 Deportes Copiapó 27 11 7 9 42 40 2 40
8 Arica 27 10 9 8 33 27 6 39
9 Unión Española 27 10 6 11 32 35 -3 36
10 Temuco 27 9 8 10 42 37 5 35
11 Iquique 27 8 10 9 36 30 6 34
12 Puerto Montt 27 10 4 13 26 35 -9 34
13 Curicó Unido 27 7 9 11 24 40 -16 27
14 Santa Cruz 27 4 10 13 28 42 -14 22
15 San Felipe 27 5 7 15 16 48 -32 22
16 Rangers 28 5 6 17 28 46 -18 21
Martín Aliaga
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