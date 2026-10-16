Tras Santiago Wanderers vs. Rangers: así queda la tabla de posiciones de Primera B

El elenco caturro no tuvo mayores problemas para imponerse contra los rojinegros en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Santiago Wanderers luchará por el ascenso hasta la última jornada de la fase regular de Primera B: se impuso 4-1 sobre Rangers de Talca por la fecha 28. La escuadra porteña festejó en Valparaíso.

Con goles de Leandro Navarro (12′), Ignacio Flores (35′ y 58′) y Junior Arias (AG 78′), el elenco caturro se quedó con el triunfo. El tanto del descuento fue obra de Ignacio Mesías (56′).

De esta manera, Santiago Wanderers se instala en la tercera ubicación de la tabla de posiciones con 47 puntos y se vuelve a ilusionar con conseguir un cupo directo rumbo a la categoría de honor.

Por contraparte, Rangers se hunde en la clasificatoria al quedar relegado al último casillero con 21 unidades: tendrá que apelar a un milagro para no descender a Segunda División.

Santiago Wanderers derrotó a Rangers por la Primera B. (Imagen: Photosport)

Así está la tabla de posiciones de Primera B

Pos Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 San Luis 27 14 8 5 42 29 13 50 2 Cobreloa 27 13 9 5 45 29 16 48 3 Wanderers 28 13 8 7 46 31 15 47 4 Magallanes 27 13 7 7 44 39 5 46 5 Antofagasta 27 12 8 7 47 26 21 44 6 Recoleta 27 11 8 8 39 36 3 41 7 Deportes Copiapó 27 11 7 9 42 40 2 40 8 Arica 27 10 9 8 33 27 6 39 9 Unión Española 27 10 6 11 32 35 -3 36 10 Temuco 27 9 8 10 42 37 5 35 11 Iquique 27 8 10 9 36 30 6 34 12 Puerto Montt 27 10 4 13 26 35 -9 34 13 Curicó Unido 27 7 9 11 24 40 -16 27 14 Santa Cruz 27 4 10 13 28 42 -14 22 15 San Felipe 27 5 7 15 16 48 -32 22 16 Rangers 28 5 6 17 28 46 -18 21