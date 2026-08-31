¿TNT Sports o HBO Max? La única señal que transmite Cobreloa vs. San Marcos en Primera B

Cobreloa y San Marcos de Arica se ven las caras en un duelo clave por los puestos de ascenso en Primera B.

Cobreloa y San Marcos de Arica protagonizarán este lunes, en el cierre de la fecha 23, un duelo de alto calibre en la lucha por los puestos de ascenso de la Primera B.

El conjunto loíno llega con la obligación de recuperarse tras la derrota ante Unión Española en la jornada pasada y volver a meter presión en la parte alta de la tabla. Actualmente, Cobreloa marcha segundo con 38 puntos, a tres unidades del líder Santiago Wanderers, que suma 41.

Al frente estará un San Marcos de Arica que busca dejar atrás una preocupante racha de resultados. Los ‘Bravos del Morro’ acumulan cinco partidos sin conocer la victoria y se ubican en el noveno lugar con 30 puntos, quedando por ahora fuera de los puestos de liguilla.

Cobreloa quiere recuperarse en casa y volver a la cima junto a Wanderers (Photosport).

A qué hora juegan Cobreloa vs. San Marcos

El encuentro entre Cobreloa y San Marcos de Arica está programado para las 20:00 horas de este lunes 31 de agosto en el estadio Zorros del Desierto de Calama.

Dónde ver EN VIVO Cobreloa vs. San Marcos

El duelo entre loínos y ariqueños no será transmitido por ninguna señal de TNT Sports en televisión y solamente podrá ser visto a través de la plataforma de streaming HBO Max.

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