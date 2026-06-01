El mercado de fichajes de la Primera B comenzó a moverse con fuerza y en el sur de nuestro país no se quieren quedar atrás en la carrera por los objetivos de la temporada

Rangers de Talca oficializó la incorporación del mediocampista Iván Rozas como su flamante nuevo jugador de cara a la exigente segunda rueda del Campeonato de Ascenso 2026. Con esta incorporación, el elenco rojinegro cumple una de las peticiones expresas de su director técnico, sumando una pieza con amplio recorrido en el plano nacional.

La llegada del formado en Universidad de Chile a Talca no es ninguna casualidad. El estratega del cuadro del Maule, Ivo Basay, conoce a la perfección las capacidades del jugador de 27 años y fue el principal gestor de su contratación, recordando el exitoso paso que compartieron en el norte del país.

“Iván es uno, lo conozco, lo tuve cuando salvamos a Copiapó. Es un tremendo elemento. Nos puede dar una mano importante. Esperamos cerrarlo pronto”, había adelantado con optimismo el “Hueso” Basay antes de que se estampara la firma definitiva en el contrato.

Tras destrabarse las negociaciones, el volante se integrará de inmediato a los trabajos del primer equipo talquino con la misión de aportar su juego y recorrido en la segunda parte del año.

Iván Rozas es nuevo jugador de Rangers de Talca

El nutrido recorrido del nuevo volante rojinegro

Con el arribo de Rozas, la dirigencia de la Región del Maule busca sumar variantes, dinámica y experiencia en la zona media del campo de juego. Esto con el gran objetivo institucional de pelear con todo por los puestos de avanzada en la competencia de plata de nuestro balompié.

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El futbolista cuenta con un cartel inmejorable en la categoría tras realizar su proceso formativo en Universidad de Chile, club con el que debutó en el profesionalismo. Posteriormente, el mediocampista sumó valiosos minutos en el fútbol de honor y en la división de plata defendiendo las camisetas de Ñublense, O’Higgins, Deportes Copiapó y Deportes Antofagasta, escuadra de los “Pumas” desde la cual arriba de forma definitiva a la institución talquina.