Mauricio Pinilla cree que Colo Colo se prueba la corona: “El único que se le podría acercar sería…”

El ex delantero del fútbol chileno cree que Colo Colo es el principal candidato y sólo un equipo le puede amagar el título.

Colo Colo consiguió un triunfo importante el fin de semana pasado por la Liga de Primera ante Deportes La Serena, resultado que le permite quedar a 10 puntos de Coquimbo Unido y Universidad Católica, sus más cercanos perseguidores.

Uno que reaccionó a cómo está la tabla del torneo fue Mauricio Pinilla, quien en ESPN Chile dijo sin asco que “No está cerrado el campeonato, faltan muchos partidos. Colo Colo obviamente se está afianzando en la punta y tiene una ventaja tremenda”.

El ex delantero de la U y el fútbol chileno cree que “Si tuviera 4 o 5 puntos de ventaja diría que no saldría campeón jugando así, pero con la ventaja que tiene obviamente que va a ser difícil pillarlo y descontarle puntos”, agregó.

Pinilla ve difícil que Colo Colo no salga campeón. | Foto: Photosport

¿Quién le puede amagar el título a Colo Colo? Pinilla no titubea y dice que “Hoy día, yo creo que futbolísticamente el único que se le puede acercar sería Universidad Católica. El resto de los equipos han sido muy irregulares”.

Cabe recordar que Universidad de Chile tiene un partido pendiente ante O’Higgins. En caso de lograr los tres puntos, igualaría la línea de Coquimbo Unido y Universidad Católica para quedar a 10 puntos de Colo Colo.

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Lo cierto es que Fernando Ortiz y sus dirigidos sacaron una ventaja para muchos inesperada en el primer semestre, pero ahora deberán validarla en el segundo y mantenerse fuertes para bajar la estrella 35.

En síntesis

Colo Colo lidera la Liga de Primera con 10 puntos de ventaja sobre sus perseguidores.

El exdelantero Mauricio Pinilla afirmó que Universidad Católica es el único que puede acercarse.

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