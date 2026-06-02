¡Bomba en el Mercado de Fichajes! Aseguran que la U ya contactó a jugador: “Ha habido conversaciones”

El cuadro universitario ya estaría en contacto con un jugador para reforzar el plantel de cara al segundo semestre.

Universidad de Chile tiene la mente puesta en el compromiso por la Copa de la Liga de este fin de semana, donde debe derrotar a Audax Italiano en el Estadio Nacional y esperar que el eliminado Deportes La Serena le robe puntos a Unión La Calera para clasificar.

De reojo, en el CDA miran el Mercado de Fichajes de cara al segundo semestre para reforzar al equipo y darle un salto de calidad para que pueda pelear en la Liga de Primera y la Copa Chile que comienza en un par de semanas.

En esa línea, el periodista Rodrigo López de D Sports aseguró que la U ya mantiene conversaciones por un jugador: “El que no va a renovar y siempre se ha vinculado con la U últimamente es Felipe Mora, quien comunicó en sus Redes Sociales que no va a seguir en Portland Timbers”, dijo.

Mora vuelve al radar de la U. | Foto: Photosport

“Ya ha habido conversaciones, incluso en el mercado anterior donde prefirieron a Octavio Rivero. No sé si sería la solución para la U”, complementó sobre el ariete que lleva un buen tiempo en la MLS.

Eso sí, López hace hincapié en el tema económico: “Una de las cosas por las que entiendo que no llegó el mercado pasado fue por el tema económico, donde sí llegaron a acuerdo con Rivero y Lucero”, agregó en el cierre.

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¿Ahora sí? Cabe recordar que Felipe Mora ha sonado varias veces en Universidad de Chile, pero nunca ha podido concretar su vuelta al equipo con el que fue campeón hace poco menos de diez años.

En síntesis

Universidad de Chile enfrenta este fin de semana a Audax Italiano en el Estadio Nacional.

El periodista Rodrigo López reportó conversaciones de la U con el delantero Felipe Mora.

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