Tras D. Santa Cruz vs. D. Antofagasta: así queda la tabla de posiciones de Primera B

La Primera B está encendida y eso bien quedó demostrado este domingo 18 de octubre: Deportes Santa Cruz empató 0-0 contra Deportes Antofagasta en un duelo clave en la tabla de posiciones.
Pese a que el encuentro terminó igualado y sin goles, ello impacta directamente en ambos extremos de la clasificatoria: el local se complica en su lucha por no perder la categoría y la visita se mantiene firme rumbo a la liguilla.
¿Por qué? El conjunto santacruzano se hunde en el casillero número 14 con 23 puntos, a tan solo dos unidades del equipo que está instalado en zona de descenso, Rangers de Talca.
Por su parte, el elenco antofagastino se aferra a la quinta ubicación con 45 puntos. Es por esto que a falta de dos jornadas, está obteniendo boletos para la post-temporada y así disputar el segundo cupo para el ascenso.
Deportes Santa Cruz y Deportes Antofagasta empataron en la Primera B. (Foto: Deportes Antofagasta)
Así está la tabla de posiciones de Primera B
|Pos
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|San Luis
|28
|15
|8
|5
|43
|29
|14
|53
|2
|Cobreloa
|28
|14
|9
|5
|51
|30
|21
|51
|3
|Santiago Wanderers
|28
|13
|8
|7
|46
|31
|15
|47
|4
|Magallanes
|28
|13
|7
|8
|44
|40
|4
|46
|5
|Antofagasta
|28
|12
|9
|7
|47
|26
|21
|45
|6
|Recoleta
|28
|11
|8
|9
|40
|42
|-2
|41
|7
|San Marcos
|28
|10
|10
|8
|33
|27
|6
|40
|8
|Copiapó
|27
|11
|7
|9
|42
|40
|2
|40
|9
|Temuco
|28
|9
|9
|10
|44
|39
|5
|36
|10
|U. Española
|27
|10
|6
|11
|32
|35
|-3
|36
|11
|Iquique
|28
|8
|11
|9
|38
|32
|6
|35
|12
|Puerto Montt
|28
|10
|5
|13
|26
|35
|-9
|35
|13
|Curicó Unido
|28
|7
|10
|11
|26
|42
|-16
|28
|14
|Santa Cruz
|28
|4
|11
|13
|28
|42
|-14
|23
|15
|Unión San Felipe
|28
|5
|8
|15
|18
|50
|-32
|23
|16
|Rangers
|28
|5
|6
|17
|28
|46
|-18
|21