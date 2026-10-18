Tras D. Santa Cruz vs. D. Antofagasta: así queda la tabla de posiciones de Primera B

El penúltimo partido de la fecha 28 del certamen nacional terminó en empate sin goles, lo que perjudica al local.

La Primera B está encendida y eso bien quedó demostrado este domingo 18 de octubre: Deportes Santa Cruz empató 0-0 contra Deportes Antofagasta en un duelo clave en la tabla de posiciones.

Pese a que el encuentro terminó igualado y sin goles, ello impacta directamente en ambos extremos de la clasificatoria: el local se complica en su lucha por no perder la categoría y la visita se mantiene firme rumbo a la liguilla.

¿Por qué? El conjunto santacruzano se hunde en el casillero número 14 con 23 puntos, a tan solo dos unidades del equipo que está instalado en zona de descenso, Rangers de Talca.

Por su parte, el elenco antofagastino se aferra a la quinta ubicación con 45 puntos. Es por esto que a falta de dos jornadas, está obteniendo boletos para la post-temporada y así disputar el segundo cupo para el ascenso.

Deportes Santa Cruz y Deportes Antofagasta empataron en la Primera B. (Foto: Deportes Antofagasta)

Así está la tabla de posiciones de Primera B

Pos Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 San Luis 28 15 8 5 43 29 14 53 2 Cobreloa 28 14 9 5 51 30 21 51 3 Santiago Wanderers 28 13 8 7 46 31 15 47 4 Magallanes 28 13 7 8 44 40 4 46 5 Antofagasta 28 12 9 7 47 26 21 45 6 Recoleta 28 11 8 9 40 42 -2 41 7 San Marcos 28 10 10 8 33 27 6 40 8 Copiapó 27 11 7 9 42 40 2 40 9 Temuco 28 9 9 10 44 39 5 36 10 U. Española 27 10 6 11 32 35 -3 36 11 Iquique 28 8 11 9 38 32 6 35 12 Puerto Montt 28 10 5 13 26 35 -9 35 13 Curicó Unido 28 7 10 11 26 42 -16 28 14 Santa Cruz 28 4 11 13 28 42 -14 23 15 Unión San Felipe 28 5 8 15 18 50 -32 23 16 Rangers 28 5 6 17 28 46 -18 21