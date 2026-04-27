Deportes Iquique vs. Santiago Wanderers en Primera B: este canal transmite EN VIVO

Duelo de alto voltaje en el cierre de la fecha 9 de la Liga de Ascenso. Deportes Iquique recibe a Santiago Wanderers en el Estadio Tierra de Campeones, en un partido de realidades opuestas en Primera B.

Los iquiqueños llegan golpeados y con la urgencia al máximo tras la salida de su técnico, Rodrigo Guerrero. El elenco nortino acumula cinco encuentros sin conocer la victoria, suma apenas 6 puntos y se ubica en el puesto 14, por lo que necesita con desesperación reencontrarse con el triunfo ante su gente.

En la vereda contraria, los porteños atraviesan un presente completamente distinto. Los Caturros enmendaron el camino y llegan encendidos, con cuatro victorias consecutivas que los han metido de lleno en la pelea por la parte alta de la tabla. Con 15 unidades, el “Decano” tiene la gran oportunidad de dar el golpe en el norte.

De hecho, un triunfo en Iquique dejaría a los caturros como líderes del campeonato, igualando la línea de Cobreloa, lo que le agrega aún más condimento a un encuentro que promete intensidad de principio a fin.

Partidazo en Primera B entre Wanderers e Iquique (Gemini).

A qué hora juegan Iquique vs. Santiago Wanderers

El partido entre Dragones Celestes y Caturros se disputará desde las 20:00 horas en el Estadio Tierra de Campeones en el cierre de la fecha 9 de la Liga de Ascenso.

Publicidad

Quién transmite EN VIVO Iquique vs. Santiago Wanderers

El choque entre iquiqueños y porteños será transmitido únicamente en TV por la señal de TNT Sports Premium y en streaming por la plataforma de HBO Max.