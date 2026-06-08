La emoción del Campeonato de Ascenso 2026 no da tregua y la jornada de partidos pendientes de la Fecha 15 dejó el termómetro al rojo vivo.

El Estadio Santa Laura-Universidad SEK fue el escenario de un partido de locos que tuvo de todo: penales errados, polémicas y un cierre dramático. Las acciones comenzaron cuesta arriba para el Uní-Uní, ya que a los 8 minutos Bairo Riveros desperdició un lanzamiento penal contenido notablemente por el meta hispano Julio Fierro.

Sin embargo, los dirigidos por Ronald Fuentes reaccionaron rápido y a los 20′, Andrés Vilches no perdonó desde los doce pasos para decretar el 1-0 tras una mano de Valentín Perales.

La visita no bajó los brazos y a los 31′, Luis García colocó la igualdad tras una gran asistencia de Benjamín Aravena. En el complemento, el duelo entró en una meseta de tensión absoluta hasta que llegó el tiempo de descuento, desatando la locura total: Minuto 91: Patricio Muñoz anotó vía penal y parecía desatar los abrazos y el batacazo total de Unión San Felipe en Santiago.

Minuto 94: Cuando el partido se moría, el juez cobró una nueva pena máxima para los de Independencia y Pablo Aránguiz se vistió de héroe para fusilar desde los doce pasos, sellando el 2-2 definitivo que al menos le da un respiro a la tabla de posiciones de la Primera B.

¡Golpe en el sur! Curicó Unido amargó la fiesta de Deportes Temuco en el Germán Becker

En el otro compromiso de la jornada, Deportes Temuco tenía una oportunidad de oro ante su gente en el Germán Becker para meterse de lleno en la pelea por el liderato de la Primera B, pero terminó sufriendo un cachetazo inesperado. Los dirigidos por Arturo Sanhueza saltabon a la cancha con figuras de la talla de Diego Buonanotte, Luis Acevedo y Maximiliano Cuadra, pero chocaron constantemente ante un esquema defensivo curicano que rozó la perfección.

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La única cifra del compromiso llegó a los 37 minutos de la primera mitad, cuando el defensor Henry Sanhueza aprovechó un balón detenido para vencer la resistencia del arquero Yerko Urra y desatar los festejos de la escuadra comandada por Damián Muñoz.

En la segunda fracción, Temuco volcó la cancha a su favor e introdujo variantes ofensivas con los ingresos de César Huanca y Sebastián Molina. Diego Buonanotte y Huanca tuvieron la igualdad en los minutos 71 y 81, pero se encontraron con la figura monumental del arquero Damián Tello, quien bajó la cortina con manotazos salvadores. Con el pitazo final del juez Rodrigo Farías a los 99′, se consumó un tremendo triunfo para los “Albirrojos” que frena en seco las ambiciones del “Pije” en la parte alta de la tabla de posiciones.

Tabla de Posiciones

Pos Club PJ G E P GF GC DG Pts Últimos 5 1 Cobreloa 15 8 5 2 30 17 13 29 D – V – E – V – E 2 Santiago Wanderers 15 7 5 3 29 18 11 26 V – V – V – E – D 3 San Marcos 15 6 7 2 19 11 8 25 E – E – V – D – D 4 Temuco 15 6 5 4 26 18 8 23 D – V – V – V – D 5 Antofagasta 15 6 5 4 22 16 6 23 V – E – E – D – E 6 San Luis 15 6 5 4 24 21 3 23 D – V – V – E – V 7 Puerto Montt 15 7 2 6 17 16 1 23 V – D – D – D – E 8 U. Española 15 6 4 5 21 19 2 22 V – V – D – E – E 9 Recoleta 15 6 4 5 24 24 0 22 V – D – E – E – E 10 Magallanes 15 6 4 5 24 24 0 22 D – V – D – V – E 11 Copiapó 15 6 4 5 21 23 -2 22 V – D – V – E – V 12 Curicó Unido 15 4 6 5 16 24 -8 18 E – D – E – V – V 13 Unión San Felipe 15 4 4 7 13 27 -14 16 D – V – D – D – E 14 Iquique 15 2 7 6 19 23 -4 13 E – D – E – D – E 15 Santa Cruz 15 2 6 7 19 26 -7 12 D – D – E – E – V 16 Rangers 15 0 3 12 11 28 -17 3 E – D – D – D – D