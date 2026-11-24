El DT de La Rojita Sub 17 apuntó que los dominicanos "tenían más cancha para atacarnos, nos esperaron más atrás".

La Selección Chilena Sub 17 sufrió un duro tropiezo en el Mundial de Qatar 2026. La Roja cayó por 2-1 ante República Dominicana y dejó escapar la clasificación a la siguiente fase. Tras el encuentro, el técnico Ariel Leporati conversó con Bolavip Chile y analizó el resultado ante los caribeños.

En sus primeras impresiones, el DT aseguró que “no estoy sorprendido porque es fútbol y siempre nos preparamos para enfrentar todos los escenarios. Teníamos mucha ilusión y muchas ganas de poder hoy día conseguir la clasificación. Se nos complicó el partido, fue muy difícil”.

Al explicar las razones de la derrota, Leporati apuntó a la efectividad del conjunto caribeño y a las dificultades que tuvo La Rojita para encontrar espacios frente a un rival que se replegó. “Fueron muy efectivas las ocasiones que tuvieron. Tenían más cancha para atacarnos, evidentemente, porque nos esperaron más atrás. Y eso es súper válido, uno tiene que ser capaz de poder solucionar esos problemas y poder generar situaciones de gol y evitar que te corran con mucho espacio”, reconoció.

El DT también lamentó que sus dirigidos no pudieran revertir el marcador durante el compromiso. “Y después no pudimos marcar diferencia para hacer un gol o dos goles más. Pero como te digo, vamos a seguir trabajando, mañana dar vuelta la página y a enfocarnos en Montenegro”, agregó.

Finalmente, Leporati llamó a respaldar a los futbolistas, especialmente a los más jóvenes, tras el golpe sufrido ante República Dominicana. “Toca acompañarlos, guiarlos. No es el fin del mundo hoy, al contrario. Esto es deporte, estos traspiés pueden ocurrir. Y lo importante va a ser cómo nos levantamos mañana y cómo afrontamos el desafío que viene”, sentenció.