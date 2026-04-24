Chile vs. Bolivia Sub 17 Femenino: a qué hora y dónde y cómo ver el partido por el Sudamericano

La Selección Chilena Sub 17 Femenina comienza este viernes un nuevo desafío internacional con su estreno en el Sudamericano de la categoría, torneo que entrega cuatro cupos para el Mundial de Marruecos 2026.

La Roja integra el Grupo A, una zona exigente donde comparte grupo con el anfitrión Paraguay, además de Argentina, Colombia y Bolivia, en una fase donde cada punto puede resultar decisivo para avanzar.

¿Su primer rival? El debut del combinado criollo, dirigido por Vanessa Arauz, será ante los Altiplánicos, duelo que aparece como una gran oportunidad para comenzar sumando y dar el primer paso rumbo a la cita planetaria.

El Equipo de Todos va por su primer triunfo en el Sudamericano Sub 17 | FOTO: La Roja

Cabe mencionar que el certamen en su totalidad se llevará a cabo en Asunción, Paraguay.

¿A qué hora juega Chile vs. Bolivia Sub 17 por el Sudamericano?

El encuentro entre Chile y Bolivia se disputará este viernes 24 de abril a las 16:00 horas de nuestro país, en el Estadio Ypané.

¿Cómo y dónde ver a Chile vs. Bolivia en el Sudamericano Sub 17?

El trascendental compromiso será transmitido por la Señal 2 de T13 En Vivo, además de sus plataformas digitales.

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Además, DSports y DGO darán todas las alternativas del certamen.