El histórico mediocampista llamó a Darío Osorio a tener mayor seguridad sobre sus condiciones. Fue titular contra México.

La Selección Chilena dejó atrás su mala racha de dos derrotas seguidas y triunfó 2-0 contra México en la fecha FIFA. El combinado nacional mostró un progreso y entregó una cuota de ilusión.

Dicho partido fue analizado por Arturo Vidal a través de las pantallas de Mega y el histórico mediocampista advirtió sobre una figura de Chile: debe tener mayor seguridad sobre sus condiciones.

¿De quién se trata? Llamó a Darío Osorio a mejorar. Si bien destacó sus cualidades, lo instó a perfeccionar su juego e imponer su personalidad en la cancha. Por algo está en Inglaterra.

“A Darío Osorio le falta tenerse confianza, porque por la orilla de seguro se lo lleva. Al irse al medio, se va a topar con más gente”, expresó sobre la estrella de la Selección Chilena.

“No sé qué le pide el entrenador, es muy importante lo que le diga. Si le dice que se tiene que poner de ’10’ o de lateral, tiene que hacer caso. Pierdes tu fuerte, pero le haces caso al entrenador y a lo que te pide“, agregó.

Arturo Vidal analizó lo hecho por Darío Osorio en la Selección Chilena. (Imagen: Photosport)

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La advertencia de Arturo Vidal en la Selección Chilena

Sobre dicha línea, el oriundo de San Joaquín le envió un par de consejos a Darío Osorio. Para él, La Roja debe apostar a su potencia en la ofensiva, la que puede ser crucial en el sistema táctico.

“¿Qué tiene que entender Chile? Que debe aprovechar su velocidad, de espalda no saber jugar. Tiene que tocarla y abrirse. Sé que a los jugadores les gusta estar con la pelota, pero tienes que saber cuál es el fuerte tuyo”, comentó.

“Su fuerte es correr y encarar para pegarle al arco. Lo mismo que hizo Maxi (Gutiérrez) en la única jugada peligrosa del primer tiempo, cuando entendió que tenía que estar abierto, encarar y patear“, cerró.