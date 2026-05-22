En la antesala de una nueva versión del clásico entre Colo Colo y Universidad Católica por la Liga de Primera 2026, Arturo Vidal celebró sus 39 años de vida asistiendo a la tradicional conferencia de capitanes en la ANFP. Sin embargo, el volante albo aprovechó los micrófonos para transformarse en noticia continental al enviarle un directo y sorpresivo mensaje al cuerpo técnico de la selección chilena.

El ambiente en la sede de Quilín era de total expectación por el trascendental choque del fútbol chileno. Tras analizar lo que será el compromiso dominical ante los cruzados, Vidal recibió una grata sorpresa por parte de la dirigencia del balompié nacional, quienes le obsequiaron la nueva indumentaria oficial de la Roja, el último modelo que ha utilizado el “Equipo de Todos” en sus recientes compromisos amistosos.

A horas de que se dé a conocer una nueva nómina oficial para afrontar los exigentes duelos amistosos de la fecha FIFA ante las escuadras de Portugal y el Congo, el mediocampista del “Cacique” no dejó pasar la oportunidad de demostrar que su hambre de gloria con la camiseta nacional sigue completamente intacta.

Arturo Vidal aclara que no se ha retirado de la selección chilena.

El potente aviso del “King”: “Todavía no me he retirado”

Al momento de posar con la indumentaria y ante la mirada atónita de los medios de comunicación presentes, el histórico bicampeón de América rompió los esquemas y desclasificó una íntima conversación con las altas esferas de la federación para dejar en claro que se siente plenamente vigente para un llamado.

“Le dije al presidente que todavía no me he retirado de la selección chilena”, disparó Arturo Vidal sin anestesia, provocando una ola de comentarios y sorpresa total entre los periodistas apostados en la ANFP. Con esto, el volante le mete presión a la lista de convocados y ratifica que, a las puertas de cumplir los 40 años, su historia con la Roja aún no escribe el capítulo final.