Luka Tudor pierde la paciencia con este jugador en la Selección Chilena: “No ha rendido”

El ex futbolista, Luka Tudor destruyó lo que ha sido el rendimento de este jugador en 'La Roja'.

En la Selección Chilena quedaron muchas dudas después de lo que fue el duelo ante Canadá, en donde el equipo de todos cayó por 1-0 y dejó muchas dudas por lo que fue su rendimiento en el inicio de esta Fecha FIFA.

Sobre lo que fue este compromiso, el ex futbolista, Luka Tudor tomó la palabra en el programa ‘Marca Personal’ de Radio La Metro para lanzar duros dichos por el rendimiento de Darío Osorio en ‘La Roja’, por quien espera un mejor nivel.

“Osorio no ha rendido en ningún partido de la selección, ninguno. Ahora, es verdad que le ha tocado la peor selección de los últimos tiempos”, parte señalando Tudor.

Agregando a esto, el hoy panelista comparó al jugador del Crystal Palace con Lucas Cepeda, de quien siente que sí ha estado a la altura de la Selección Chilena y ha podido mostrar una mejor versión futbolística.

Osorio recibe críticas en La Roja | FOTO: Photosport

“Pero hay jugadores compadre como Cepeda, que ha mostrado cosas, ha hecho goles, se muestra”, declaró.

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Concluyendo, Tudor espera que se trabaje de una forma especial con Darío Osorio, para que el jugador nacional pueda traspasar su buen nivel futbolístico a la Selección Chilena.

“Hay un tema para la gente que trabaja con él, que yo creo que es importante, en los clubes muy bien y en la selección lamentablemente no tanto”, cerró.