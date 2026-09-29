El DT de Estados Unidos tuvo palabras para Darío Osorio. Tiene estudiada a la promesa de la Selección Chilena.

La Selección Chilena enfrentará a Estados Unidos por la fecha FIFA. El combinado nacional tiene un duro desafío contra un rival mundialista, que tiene a Mauricio Pochettino como su entrenador.

El DT argentino tiene estudiada a La Roja, específicamente a una de sus mayores figuras. ¿De quién se trata? En conferencia de prensa, le dedicó palabras a Darío Osorio: lo conoce de cerca.

Según indicó el estratega, ya conversó con dos jugadores del Crystal Palace acerca del oriundo de Hijuelas. Le entregaron información sobre el atacante de 22 años, que será estelar en Misuri.

“Tanto con Chris Richards como con Zavier Gozo, que son sus compañeros, hemos hablado de él. Es un futbolista que necesita adaptación. Es muy buen futbolista, por eso está en la Premier League”, lanzó.

Sobre la misma línea, el director técnico de EE. UU. agregó: “Veremos si juega o no juega, pero deseándole toda la suerte, porque tampoco hay muchos jugadores de Chile en la Premier League“.

Darío Osorio destaca en la Selección Chilena. (Foto: Getty Images)

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Darío Osorio será titular en la Selección Chilena

Cabe consignar que todo indica que el formado en Universidad de Chile será desde el arranque contra Estados Unidos. Tendrá que enmendar el camino tras caer contra Canadá.

¿Cuándo será el siguiente partido de Chile? Tal compromiso contra EE. UU. está pactado para este martes 29 de septiembre. Se jugará desde las 21:00 horas en el estadio Energizer Park.