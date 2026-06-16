Descartan de lleno que este DT tenga conversaciones para llegar a la Selección Chilena: “Es falso”

El día de ayer circuló un fuerte rumor de que La Roja tendría prácticamente todo acordado con un DT, pero fue rápidamente descartado.

El Mundial de Norteamérica 2026 se desarrolla con emoción y pasión al norte del continente y, lamentablemente, Chile tiene que verlo desde la comodidad de la casa tras no lograr la clasificación a la cita mundialista.

En La Roja todavía se está a la espera de un entrenador titular que pueda hacerse cargo del primer equipo masculino. El día de ayer el periodista Mauricio Israel informó que Sebastián Beccacece, DT de Ecuador y ex ayudante de Jorge Sampaoli, tendría todo acordado.

Beccacece no llegará a Chile. | Foto: Photosport

La información, eso sí, fue fuertemente refutada por el periodista y reportero de ESPN Chile, Christopher Brandt. A través de su cuenta personal de X desestimó los dichos de Israel y aseguró que son más falsos que billete de 3 mil pesos.

“Lo de Beccacece es falso, no está dentro de los candidatos y además sigue en juicio con la Federación de Chile”, dijo en Redes Sociales ante la consulta de un hincha que le preguntaba si era verídico lo que había dicho Mauricio Israel.

Lo cierto es que la Selección Chilena no tiene entrenador y en la ANFP esperan poder contar con el DT para los próximos desafíos amistosos de La Roja que serán en el mes de septiembre ante Estados Unidos y México en condición de visitante.

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En síntesis

Sebastián Beccacece no es candidato para dirigir a la Selección Chilena, según Christopher Brandt.

El periodista Mauricio Israel había informado erróneamente un acuerdo total con el técnico argentino.

La Selección Chilena jugará partidos amistosos contra Estados Unidos y México en septiembre.