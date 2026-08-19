El entrenador de la U elogió lo realizado por su colega en los albos y aseguró que el Superclásico será una prueba para descontar puntos.

Fernando Gago ya palpita el Superclásico 200 del fútbol chileno y, en la previa del duelo entre Universidad de Chile y Colo Colo que se jugará este domingo en el Estadio Nacional, el DT azul sorprendió con palabras hacia Fernando Ortiz, entrenador del conjunto albo.

En entrevista con TNT Sports, el técnico azul reconoció que conoce al estratega argentino y que incluso se han enfrentado en algunas oportunidades como entrenadores en el fútbol mexicano. “Sí, a Fernando lo conozco. Nos hemos enfrentado varias veces, más como entrenador que como jugadores. Él es más grande que yo, no recuerdo haberlo jugado”, comentó Gago sobre Ortiz.

El DT de Universidad de Chile destacó además la trayectoria de su colega y la identidad que ha conseguido imprimirle al actual líder de la Liga de Primera. “Es un entrenador que tiene un largo camino y tiene un equipo que se trabaja a gusto de su entrenador. Sabemos que tenemos que llevar el partido a lo que queremos jugar nosotros”, afirmó el exmediocampista de Boca Juniors y el Real Madrid.

La U recibirá a Colo Colo este domingo en el Estadio Nacional (Pepe Alvujar/Photosport).

Cómo ve Fernando Gago a Colo Colo

Gago también se refirió a la campaña que está realizando Colo Colo y a la diferencia de puntos que existe entre ambos equipos. “Es un equipo que viene sumando muchos puntos. Sabemos que necesitamos acortar esa distancia de puntos y hoy tenemos esa posibilidad nosotros, no dependemos de nadie”, sostuvo el estratega.

Finalmente, Gago asumió el Superclásico como una prueba importante para el proyecto que encabeza en Universidad de Chile. “Va a ser una linda prueba también para ver dónde queremos estar parados, de entender que podemos acortar distancia, que depende de nosotros y ese es nuestro objetivo de acá a final de año”, sentenció.