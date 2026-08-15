La joya de la selección chilena que daría el salto a Europa por más de 6 millones de euros

Un grande del fútbol ruso realizó una oferta por Maximiliano Gutiérrez, sin embargo Independiente buscaría venderlo por 7,5 millones.

Maximiliano Gutiérrez está muy cerca de dar el salto al fútbol europeo. La joven figura que se ha ganado un puesto en la selección chilena, y que actualmente milita en Independiente de Avellaneda, despertó el interés del Dínamo Moscú, que ya habría realizado una millonaria oferta por el atacante.

Según informó el diario argentino Olé, el conjunto ruso puso sobre la mesa 6 millones de euros por el pase del futbolista. Sin embargo, Independiente pretende aumentar esa cifra y habría exigido 7,5 millones de euros para concretar la operación.

Maximiliano Gutiérrez suma 3 goles y 2 asistencia en Independiente (Photosport).

La eventual transferencia también involucra a Huachipato. El club acerero vendió a Gutiérrez al Rojo a comienzos de temporada, pero conservó el 50% de sus derechos económicos. Además, el elenco de Avellaneda todavía debe pagarle 2 millones de dólares al conjunto chileno por aquella operación.

En Independiente, Gutiérrez ha tenido un buen rendimiento pese al complicado momento que atraviesa el club. El seleccionado nacional suma tres goles y dos asistencias en 13 partidos, convirtiéndose rápidamente en una de las cartas ofensivas del equipo.

La difícil situación económica y deportiva del Rojo podría facilitar su salida, mientras el Dínamo Moscú busca cerrar el fichaje. De concretarse, Gutiérrez daría un importante salto en su carrera y podría convertirse en una nueva figura chilena en el fútbol europeo.

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