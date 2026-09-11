Fernando Gago y su importante tirón de orejas a este jugador de la U: “Se lo he remarcado”

El entrenador Fernando Gago dejó un importante mensaje por este jugador en la U. de Chile

Universidad de Chile alista sus últimos detalles para lo que será su próximo duelo dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ viajarán a la cuarta región para enfrentarse a Deportes La Serena en un duelo importante en su lucha por el Chile 2.

En las últimas horas, desde el ‘Romántico Viajero’ han recibido noticias y todo esto por lo que es la convocatoria de la Selección Chilena para la próxima Fecha FIFA, en donde dos jugadores de la U fueron convocados: Marcelo Morales y Agustín Arce.

Sobre este último, en esta jornada el entrenador Fernando Gago conversó con los medios de comunicación en conferencia de prensa y habló del presente del volante azul, a quien le dejó buenas palabras, pero también, un importante tirón de orejas.

“Agustín sigue en un proceso de crecimiento, ha tenido partido buenos, pero ha bajado algunas semanas y se lo he remarcado para tener constancia”, declaró.

Arce recibe un tirón de orejas de Gago | Foto: Photosport

Concluyendo, Gago sabe que Agustín Arce es un jugador que posee de grandes cualidades futbolísiticas, en la que tiene una gran proyección y puede seguir creciendo para hacer una buena labor en su equipo y la Selección Chilena.

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“Es un chico con mucha proyección lo dije desde el primer día, es un jugador con capacidad para tener proyección de futuro para la selección y el club“, concluyó.

Ahora Agustín Arce se alista para lo que será su nuevo duelo dentro de la Liga de Primera, en que junto a sus compañeros en la Universidad de Chile, espera conseguir una victoria ante Deportes La Serena como visitantes.