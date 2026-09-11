Fernando Gago y su importante tirón de orejas a este jugador de la U: “Se lo he remarcado”

Universidad de Chile alista sus últimos detalles para lo que será su próximo duelo dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ viajarán a la cuarta región para enfrentarse a Deportes La Serena en un duelo importante en su lucha por el Chile 2.
En las últimas horas, desde el ‘Romántico Viajero’ han recibido noticias y todo esto por lo que es la convocatoria de la Selección Chilena para la próxima Fecha FIFA, en donde dos jugadores de la U fueron convocados: Marcelo Morales y Agustín Arce.
Sobre este último, en esta jornada el entrenador Fernando Gago conversó con los medios de comunicación en conferencia de prensa y habló del presente del volante azul, a quien le dejó buenas palabras, pero también, un importante tirón de orejas.
“Agustín sigue en un proceso de crecimiento, ha tenido partido buenos, pero ha bajado algunas semanas y se lo he remarcado para tener constancia”, declaró.
Arce recibe un tirón de orejas de Gago | Foto: Photosport
Concluyendo, Gago sabe que Agustín Arce es un jugador que posee de grandes cualidades futbolísiticas, en la que tiene una gran proyección y puede seguir creciendo para hacer una buena labor en su equipo y la Selección Chilena.
“Es un chico con mucha proyección lo dije desde el primer día, es un jugador con capacidad para tener proyección de futuro para la selección y el club“, concluyó.
Fernando Gago aplaude a figura de la U por su nómina a La Roja: “Se lo dije el primer día”
Ahora Agustín Arce se alista para lo que será su nuevo duelo dentro de la Liga de Primera, en que junto a sus compañeros en la Universidad de Chile, espera conseguir una victoria ante Deportes La Serena como visitantes.