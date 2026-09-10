Mientras Paraguay le paga 2,5 millones de dólares, esto le ofrece Chile a Gustavo Alfaro

En las últimas horas el nombre de Gustavo Alfaro comenzó a sonar con fuerza en la Selección Chilena como una de las alternativas para hacerse cargo del proceso rumbo a la Copa del Mundo 2030. El técnico argentino, de 64 años, que viene de protagonizar una histórica campaña en el Mundial 2026, vive días de incertidumbre en Paraguay: la APF busca convencerlo para que continúe al mando de la Albirroja, por lo que su continuidad es totalmente incierta.

Las negociaciones entre Alfaro y la Asociación Paraguaya de Fútbol estarían trabadas principalmente por diferencias económicas. Según versiones de la prensa guaraní, el estratega habría solicitado un aumento de entre un 70% y un 80% respecto de su remuneración anterior, mientras que la APF tendría contemplado inicialmente un incremento cercano al 30%.

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA – JULY 04: Gustavo Alfaro, Head Coach of Paraguay, applauds fans after the 0-1 loss during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Paraguay and France at Philadelphia Stadium on July 04, 2026 in Philadelphia, Pennsylvania. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

Mientras Alfaro gana 2,5 millones en Paraguay, esto le ofrece Chile

De acuerdo con las cifras que han circulado en Paraguay, Alfaro recibía cerca de 2,5 millones de dólares anuales durante su ciclo al frente del combinado guaraní. Por ahora, la diferencia económica es precisamente uno de los principales obstáculos que enfrenta actualmente la negociación para extender su vínculo hasta el Mundial 2030.

En medio de ese escenario apareció el interés de Chile. Según información difundida desde Paraguay, la ANFP ya habría tomado contacto con el entorno del entrenador argentino para conocer sus condiciones y presentarle una propuesta, que estaría rondando los 5 millones de dólares por temporada.

La cifra marcaría una diferencia sustancial respecto de lo que percibía en Paraguay, ya que Chile estaría ofreciendo prácticamente el doble de su anterior salario. La cifra ofrecida, incluso, sería mayor a la que se pagó en su momento por Ricardo Gareca: el salario del Tigre rondaba los 3,3 millones de dólares por temporada.

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