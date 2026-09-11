Universidad Católica y su probable formación para enfrentar a Palestino en la Liga de Primera

Universidad Católica y su probable formación para su duelo clave ante Palestino.

Universidad Católica se prepara para lo que será un importante compromiso dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Cruzados’ se enfrentan ante Palestino en un duelo crucial por el Chile 2.

Para este partido, el estratega Daniel Garnero quiere alinear su mejor onceno ante los ‘Tricolores’, en el que se enfrenta a un rival directo en el cupo por el Chile 2, el que también disputará con la Universidad de Chile.

Con este escenario, el DT de la UC tiene grandes noticias para su duelo ante Palestino, en el que podría repetir su onceno con el que derrotó a Everton de Viña del Mar.

De esta forma, la alineación de la Universidad Católica sería con: Vicente Bernedo en portería; Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Agustín García Basso y Cristián Cuevas en defensa; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui, Jimmy Martinez en el mediocampo; Diego Corral, Fernando Zampedri y Justo Giani en delantera.

La UC buscará un nuevo triunfo | Foto: Photosport

El duelo entre Palestino y Universidad Católica se disputará este sábado 12 de septiembre a partir de las 20:00 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna.

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