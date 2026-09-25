Chile decepciona contra Perú y se queda sin medalla de bronce en los Juegos Odesur 2026

La Selección Chilena luchó hasta el final, pero fue derrotada en la definición por el tercer lugar en Rosario.

La Selección Chilena no pudo en su último duelo por los Juegos Odesur 2026 y fue superada 2-1 por Perú en el compromiso por la medalla de bronce. El combinado nacional lamenta un durísimo resultado en el Estadio Marcelo Bielsa.

Una vez más, el elenco bicolor se impuso sobre La Roja y en esta ocasión lo hizo desde el principio. A los 23 minutos del encuentro, llegó el primer gol mediante el volante Mart Cari.

Tras un envío desde el sector izquierdo del ataque, el mediocampista peruano arremetió sin mayor marca por el medio del área y remató para batir la resistencia de Vicente Villegas.

Luego, a los 63 minutos, se registró una desgracia para la Selección Chilena: el autogol de Matías Orellana. Luego de un centro, el lateral izquierdo no pudo rechazar el balón y este entró en su propia meta.

Finalmente, en el 88′ del partido, Cristian Rocha anotó el descuento para La Roja. El delantero aprovechó una pelota aérea y con un certero cabezazo decretó el 2-1 definitivo. Fue el tanto de honor.

La Selección Chilena no pudo vs. Perú. (Imagen: La Roja)

Publicidad

La Selección Chilena se queda sin medallas

De esta manera, Chile volverá con las manos vacías a territorio nacional. Cabe consignar que aún resta por saber quién obtendrá el oro en el certamen continental: ¿Argentina o Paraguay?

Tal enfrentamiento se disputará este viernes 25 de septiembre, desde las 15:00 horas de Chile, en el Estadio Marcelo Bielsa.

Así está el medallero de los Juegos Odesur

Pos. País Oro Plata Bronce Total 1 Brasil 112 90 74 276 2 Argentina 68 70 112 250 3 Colombia 63 56 49 168 4 Venezuela 45 42 51 138 5 Chile 41 50 61 152 6 Perú 22 29 36 87 7 Ecuador 15 24 33 72 8 Uruguay 14 13 21 48 9 Paraguay 7 9 18 34 10 Panamá 3 3 8 14 11 Bolivia 2 3 7 12 12 Aruba 0 3 1 4 13 Guyana 0 0 4 4 14 Curazao 0 0 1 1