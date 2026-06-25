Desde la cuenta oficial de la Selección Venezolana se sumaron a la intensa búsqueda.

Momentos de profunda angustia y desesperación se viven en Venezuela tras los terremotos que han afectado al país en las últimas horas, dejando no solo daños materiales, sino también numerosas personas desaparecidas, entre ellas el joven futbolista Yimvert Berroterán.

El jugador, seleccionado Sub-20 de la “Vinotinto”, fue visto por última vez en el sector de Los Corales, una de las zonas más golpeadas por los movimientos sísmicos, lo que ha incrementado la preocupación tanto en su entorno como en el mundo del fútbol.

Desesperado por información sobre el paradero de Yimvert Berroterán

A través de sus redes sociales oficiales, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) realizó un urgente llamado para dar con el paradero del futbolista, reflejando la incertidumbre que se vive en medio de la emergencia.

“Su familia necesita cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero. Si lo has visto o sabes algo, por favor comunícate de inmediato…”, señalaron en una publicación difundida en X, acompañada de imágenes del jugador.

Ayudemos a encontrar a Yimvert Berroterán.



Yimvert tiene 18 años y fue visto por última vez en la zona de Los Corales, La Guaira.



Su familia necesita cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero. Si lo has visto o sabes algo, por favor comunícate de inmediato a… pic.twitter.com/A5c6cWx11S — La Vinotinto (@SeleVinotinto) June 25, 2026

La situación de Berroterán se suma al complejo escenario que enfrenta el país, donde familias completas buscan a sus seres queridos en medio de los escombros y la incertidumbre, marcando horas críticas para los equipos de rescate.

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Una promesa del fútbol venezolano

Yimvert Berroterán es considerado uno de los proyectos más interesantes del fútbol joven en Venezuela. Su mejor rendimiento lo mostró en la categoría Sub-17, donde disputó 17 partidos y anotó 3 goles, consolidándose como una de las figuras emergentes de la selección.

Hoy, su nombre deja de estar ligado únicamente al deporte y pasa a formar parte de una lista que mantiene en vilo a todo un país, que sigue con esperanza cada avance en las labores de búsqueda.

La tragedia ha golpeado con fuerza, y mientras continúan los operativos, Venezuela permanece en alerta, con la ilusión de encontrar con vida a los desaparecidos y, entre ellos, a una de sus jóvenes promesas del fútbol.