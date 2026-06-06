El equipo de Nicolás Miranda se mide ante el siempre poderoso "Scratch" en Ñuñoa

Luego de varios días de entrenamiento en Juan Pinto Durán, la Selección Chilena Sub 20 vuelve a la cancha para afrontar uno de los desafíos más exigentes de su preparación. El equipo dirigido por Sebastián Miranda se medirá ante Brasil en un amistoso internacional que servirá para seguir afinando detalles de cara a los próximos compromisos de la categoría.

El compromiso se disputará en el Estadio Nacional y tendrá un atractivo adicional para los hinchas del fútbol chileno, ya que se jugará apenas unas horas después del amistoso de la selección adulta frente a Portugal de Cristiano Ronaldo, en una intensa jornada futbolera por las pantallas de Chilevisión.

La Roja Sub 20 de Sebastián Miranda enfrenta a Brasil.

Brasil, por su parte, utilizará este encuentro como parte de su preparación para los próximos desafíos internacionales, en un duelo que promete buen nivel y la posibilidad de ver en acción a varias de las futuras figuras del continente.

¿A qué hora juega La Roja Sub 20 vs Brasil?

El partido entre Chile Sub 20 y Brasil se disputará este sábado 6 de junio desde las 17:00 horas en el Estadio Nacional.

¿Qué canal transmite el partido de Chile Sub 20 vs Brasil?

El amistoso entre la Roja juvenil y la Verdeamarelha será transmitido por las pantallas de Chilevisión totalmente gratis poco después del amistoso internacional entre Chile y Portugal.

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¿Dónde ver EN VIVO online Chile Sub 20 vs Brasil?

El encuentro podrá seguirse de manera online a través de las plataformas digitales de Chilevisión: