La Roja confirma un nuevo amistoso ante una selección mundialista: conoce a su próximo rival

La Selección Chilena confirma un nuevo amistoso para lo que será una próxima Fecha FIFA.

La Selección Chilena acaba de hacer noticia hace unos instantes y todo esto tras confirmar un importante apretón de manos para lo que será una de las próximas Fechas FIFA en este 2026.

La escuadra que es hoy dirigida por Nicolás Córdova confirmó un encuentro amistoso ante la Selección de México, la que dijo presente en la fase final de la última Copa del Mundo.

Esta información fue confirmada en las redes oficiales de ambas selecciones, en la que dieron más detalles de este compromiso.

El duelo entre Chile y Canadá se disputará el martes 6 de octubre en un horario que aún no se confirma y el partido será en el Los Ángeles Memorial Coliseum, en Estados Unidos.

Chile y México se vuelven a ver las caras | Foto: Getty Images

La Selección Chilena y la Selección Méxicana se volverán a ver las caras después de lo que fue su último duelo que los enfrentó a finales del 2021, en la que ambos equipos igualaron en un amistoso a dos tantos.

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En Chile sin duda que buscarán tomarse este compromiso con mucha seriedad pensando en lo que son los próximos objetivos de ‘La Roja’, quien también hace unas semanas confirmó un amistoso ante Canadá.