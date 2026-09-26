Las notas de Chile: Osorio y Vigoroux, los mejores… Cepeda, Marcelino y Suazo, los peores

La Roja cayó 1-0 ante Canadá en un trámite que pudo ser peor tras sufrir dos expulsiones. El estilo de Córdova sigue muy lejos de convencer.

Laurence Vigouroux (5,5): Cuando le llegaron respondió. En el segundo tiempo brilló con dos tapadas sobresalientes. Tiene nivel para ser el titular de La Roja en el nuevo ciclo.

Felipe Faúndez (3,5): En el primer tiempo Canadá cargó los ataques por su lado y se le vio totalmente sobrepasado, aunque tampoco con mucha ayuda de sus compañeros. De su sector salió el centro para el gol de Jonathan David. Se afirmó con el correr de los minutos pero fue insuficiente.

Iván Román (4,0): Una cosa es defender en el fútbol chileno y otra es jugar un partido Clase A con la Selección. Cometió errores y en el segundo tiempo se fue afirmando. Si bien no fue su mejor noche, su rol de defensor del futuro debe seguir mejorando.

Iván Román, bajo nivel del central de Colo Colo (Photosport).

Jonathan Villagra (4,0): Partido complicado para debutar en la Selección Chilena. Lo mismo que Román: no es lo mismo el trajín de la liga local que ir a defender en el primer nivel. Si bien cumplió, también cometió errores en un partido ingrato para la defensa chilena. Mucho por mejorar.

Gabriel Suazo (3,5): En una disputa aérea pegó un codazo y le mostraron la segunda amarilla. Lleva la cinta de capitán y juega en una de las mejores ligas del mundo y ¿ese es su nivel? Intrascendente por la banda a la hora de generar peligro.

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César Pérez (4,5): Si bien la apuesta de doble 5 no le resultó a Nicolás Córdova, Pérez fue uno de los que aprobó en el esquema de La Roja. Probó al arco cuando tuvo el balón en los pies.

Vicente Pizarro (4,0): Partido discreto, pese a que Chile mejoró con el correr de los minutos, su presencia en la cancha no tuvo mayor impacto hasta que fue reemplazado.

Marcelino Núñez (3,5): No le llegó nunca la pelota para conducir, incapaz de generar fútbol en el mediocampo ante la presión y rapidez canadiense. Intrascendente en los 52′ que jugó.

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Darío Osorio el mejor de Chile en la noche de Toronto (Photosport).

Darío Osorio (6,0): El único que está a otro nivel, y se nota. Probó al arco en el primer tiempo con un remate de media distancia, y asistió con un centro al gol que anularon por offside. El mejor, pero aún así no alcanza.

Lucas Cepeda (3,5): Expulsado a los 35’ por una patada en la cara totalmente evitable. Se cargó por derecha por izquierda pero su cometido fue discreto. Su expulsión ocurrió en el mejor momento de Chile en la cancha.

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Gonzalo Tapia (4,5): Cuando le llegó una pelota siempre se mostró luchador y solidario en ataque. Cuando pudo anotar, su gol fue anulado por offside y cuando asistió, La Roja generó peligro en dos ocasiones. Aprueba, pero un 9 debe hacer goles.

Ingresaron

Diego Ulloa: Ingresó para reforzar la banda, con 9 jugadores se hizo difícil su despliegue. Sigue siendo un nombre a considerar.

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Felipe Loyola: Es uno de los que juega en Europa, pero aún así no le alcanzó para ser titular. Entró a los 60’ para aportar y sostener en el mediocampo.

Rodrigo Echeverría: Córdova cambió la dupla de mediocampistas y apostó por ‘Eche’ para la media hora final. Cumplió.

Maximiliano Gutiérrez: Entró a los 63’ para refrescar el ataque e intentar llegar al empate, pero fue insuficiente con dos hombres menos. Sigue siendo un nombre a tener en cuenta.

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Ben Brereton: Otro que intentó inclinar la balanza en ofensiva. Poco y nada lo del británico que cada vez pierde más protagonismo en la selección.

Felipe Salinas: Ingresó en los minutos finales y se las arregló para meter dos cabezazos en el área. Elemento a seguir teniendo en cuenta.

Benjamín Kuscevic: Ingresó para refrescar una defensa agotada por la diferencia de hombres en la cancha. Pocos minutos para analizar.