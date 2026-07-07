Mundial 2026: así quedaron los cuartos de final confirmados y este es el camino hacia la final

Revisa como quedaron conformados los cuartos de final del Mundial 2026

En esta jornada quedaron definidos los ocho clasificados para los cuartos de final del Mundial 2026, en donde ya queda claro el camino en esta recta definitiva, en donde tan solo uno podrá gritar campeón.

La ocho selecciones que clasificaron a esta ronda final son: Marruecos, Francia, Inglaterra, Noruega, España, Bélgica, Argentina y Suiza

Tras conocerse los 8 clasificados, ya también están definidos los cuatro cruces en estos cuartos de final, en la que tienen designado su fecha y hora para poder disputarse.

A continuación, en Bolavip Chile te entregamos todos los detalles de los cruces para los cuartos de final de este Mundial 2026.

Mbappé quiere ser la gran figura del Mundial | Foto: Getty Images

Los cruces de los cuartos de final del Mundial

Francia vs Marruecos: jueves 9 de julio a las 16:00 horas en el Gillette Stadium

España vs Bélgica: viernes 10 de julio a las 15:00 horas en el SoFi Stadium

Noruega vs Inglaterra: sábado 11 de julio a las 17:00 horas en el Hard Rock Stadium

Argentina vs Suiza : sábado 11 de julio a las 21:00 horas en el Arrowhead Stadium

Así queda el cuadro de los cuartos de final