La Selección Chilena recibe mazazo de Gustavo Alfaro: “Todo está acordado para que…”

El DT argentino continuará ejerciendo sus funciones en la Selección de Paraguay tras inclinarse por renovar su contrato. Lo sufre La Roja.

La Selección Chilena pierde a un candidato para asumir como nuevo entrenador. Luego de presentarse como opción para el puesto, Gustavo Alfaro tomó una importante decisión sobre su futuro.

¿Qué pasó? A pesar de estar en el radar de La Roja, el DT argentino se inclinó por continuar en Paraguay. Tras generar incertidumbre sobre su situación, estampará la firma para renovar su contrato.

Es más, el estratega ya tiene la mente puesta en los siguientes desafíos del combinado guaraní. Prepara los encuentros que tendrán sus dirigidos contra Bolivia (27/09) y Colombia (3/10) en la próxima fecha FIFA.

“A falta de la firma y de la oficialización, todo está acordado para que Gustavo Alfaro siga al frente de la Albirroja“, indicó Cardinal Deportivo.

Sobre la misma línea, el medio paraguayo complementó: “Dirigirá el siguiente combo ante Bolivia y Colombia“.

Gustavo Alfaro no llega a la Selección Chilena. (Foto: Getty Images)

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Nicolás Córdova sigue en la Selección Chilena

De este modo, la banca de La Roja no advierte cambios en el corto plazo. Mantendrá su cuerpo técnico para los próximos tres duelos amistosos, ante Canadá, Estados Unidos y México.

Cabe consignar que el inicio del proceso clasificatorio rumbo al Mundial de 2030 está proyectado para marzo de 2027. Hasta el momento, Nicolás Córdova es el encargado de comandar el buque.