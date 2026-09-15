El mediocampista del Flamengo explicó las razones que lo llevaron a bajarse de La Roja y le dedicó palabras a Nicolás Córdova.

Erick Pulgar rompió el silencio luego de las versiones que apuntaban a que le habría cerrado definitivamente la puerta a la Selección Chilena. El volante de Flamengo utilizó sus redes sociales para aclarar su situación y desmentir que exista un conflicto con Nicolás Córdova, quien viajó hasta Río de Janeiro para conversar con él.

El mediocampista antofagastino aseguró que recibió de buena manera al entrenador de La Roja y que existe respeto entre ambos. “Ante las distintas versiones que han circulado durante estos días respecto a mi situación con la Selección Chilena, quiero aclarar algo de manera muy simple: con Nicolás Córdova está todo bien, vino a verme hace unas semanas y lo recibí muy bien. Existe respeto de mi parte hacia él y su trabajo”, expresó.

Erick Pulgar no volverá a vestir la camiseta de la Selección Chiena (Photosport).

Pulgar también se refirió a las distintas informaciones que han surgido en torno a su ausencia de las últimas convocatorias y aseguró que las críticas o elogios nunca han condicionado su carrera. “A lo largo de mi carrera nunca me han movido los elogios ni las críticas. He intentado siempre concentrarme en mi trabajo, en competir y responder dentro de la cancha, por eso tampoco me acostumbro referirme a cada información o supuesto que aparece sobre mí”, señaló.

Finalmente, el volante de Flamengo puso el foco en la nueva generación de futbolistas que está siendo convocada por Córdova y pidió que la atención esté puesta en ellos. “Sí me gustaría que todo el espacio que hoy se está utilizando para intentar explicar, a partir de supuestos, por qué estoy o no en una convocatoria, pudiera servir también para dar visibilidad a los jóvenes que están siendo llamados a la Selección: conocer quiénes son, de dónde vienen, sus historias y el camino que han recorrido para llegar hasta ahí. Hay una nueva generación que merece apoyo, espacio y confianza. Ese debería ser hoy el foco”, cerró.

La historia de Erick Pulgar en Instagram

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En síntesis…