El comentarista deportivo lanzó toda su artilleria por la teleserie de Erick Pulgar en la Selección Chilena: "Es un despelote".

La situación de Erick Pulgar y su alejamiento de la Selección Chilena sigue generando reacciones. Luego de que el mediocampista aclarara que no existe ningún conflicto con Nicolás Córdova y dejara entrever que no piensa volver a vestir La Roja, no son pocas las voces que se refirieron al caso del antofagastino.

El periodista deportivo Coke Hevia analizó el escenario y apuntó directamente contra la dirigencia encabezada por Pablo Milad. En conversación con Bolavip Chile, el comentarista planteó “para no enjuiciar, hay que tomar las dos líneas del caso. Primera línea: cuando alguien no quiere venir porque las críticas del resto y todo, ¿es válido o no es válido? es analízable”, comenzó diciendo.

“Pero después cuando alguien dice, ¿Y a qué va a venir? ¿Por qué tiene que venir? Porque es una obligación representar a Chile, obvio”, agregó el comentarista deportivo.

Erick Pulgar no quiere volver a la Selección Chilena (Photosport).

Coke Hevia por Erick Pulgar: “Váyanse luego…”

Hevia también puso el foco en la situación que atraviesa la Selección y cuestionó el largo interinato de Córdova. “¿En qué momento ponemos a la balanza los 14 meses de interinato, que no hay presidente que va a elegir al nuevo técnico? Entonces no estoy de acuerdo, Pulgar debiera estar, pero también, de alguna manera, se tienen que hacer cargo del despelote que hay”, sostuvo.

El periodista destacó además que el propio Pulgar aclaró que mantiene una buena relación con Córdova, por lo que descartó que el entrenador sea el origen del problema. “Fíjate que (Erick) Pulgar lo primero que destaca es que él tiene buena relación con el técnico”, apuntó, antes de plantear que la situación podría extenderse a otros referentes de La Roja.

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“Entonces, ¿y qué pasa si se suma a esto (Gabriel) Suazo y los que tienen un poco más de experiencia hasta que no se ordenen en la federación?”, cuestionó Hevia, quien finalmente lanzó una dura crítica contra la conducción de la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile: “Es un despelote total. Esto es totalmente dirigencial, yo les digo: ‘váyanse luego’, de verdad. No tienen pudor así que váyanse, ha sido un desastre, una vergüenza“.

En síntesis…

Culpa dirigencial: Coke Hevia atribuyó el alejamiento de Erick Pulgar al desorden en la ANFP bajo el mando de Pablo Milad.

Coke Hevia atribuyó el alejamiento de Erick Pulgar al desorden en la ANFP bajo el mando de Pablo Milad. Interinato extendido: Cuestionó que La Roja cumpla 14 meses con un DT interino y sin la definición de un cuerpo técnico definitivo.

Cuestionó que La Roja cumpla 14 meses con un DT interino y sin la definición de un cuerpo técnico definitivo. Efecto contagio: Advirtió que esta crisis administrativa podría llevar a otros referentes con experiencia a renunciar a la selección.