Tras el término del contrato con Adidas a finales de 2026, la marca ecuatoriana será la que vista a La Roja hasta 2030.

Se terminó un ciclo. Adidas deja de ser el sponsor de la selección chilena, poniendo fin a una relación de casi seis años con La Roja. En su lugar aparece Marathon Sports, la marca ecuatoriana que vestirá al combinado nacional en el camino hacia el Mundial 2030.

El nuevo contrato con Marathon marca un giro importante en la estrategia de la ANFP, no solo en lo deportivo, sino también en lo comercial. La federación optó por un modelo más flexible, con el foco puesto en la rentabilidad.

En términos económicos, el acuerdo contempla ingresos cercanos a los 8 millones de dólares anuales, además de un sistema de regalías por merchandising y bonos por objetivos deportivos. Esto podría elevar significativamente las ganancias si Chile logra buenos resultados y conecta con los hinchas.

La Roja dejará de contar con Adidas como principal endorser.

Otro punto clave es la distribución. Marathon apunta a mejorar la disponibilidad de camisetas en el mercado chileno, con precios más accesibles y mayor presencia en tiendas físicas y digitales. Un cambio que responde a críticas de ciclos anteriores.

Un nuevo diseño para una nueva etapa

Con este nuevo vínculo, también se abre la expectativa por la próxima indumentaria oficial. La marca buscaría mantener el tradicional rojo como base, incorporando elementos identitarios del país y tecnologías modernas en el tejido.

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En ese contexto, la inteligencia artificial ya empezó a jugar su propio partido. Herramientas como ChatGPT y Gemini imaginaron cómo podría ser la nueva camiseta de Chile, con diseños inspirados en la cordillera de Los Andes, detalles en azul y blanco, y una estética más moderna.

Si bien se trata de conceptos no oficiales, estas propuestas reflejan la expectativa que genera el cambio de marca. La Roja inicia una nueva era, con nueva piel y la ilusión de volver a competir al más alto nivel.

Así lucirían las nuevas camisetas de La Roja

Diseños creados por Chat GPT.

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Se ve en los detalles el realce de la cordillera de Los Andes en el diseño.