¡Atención! Desde Ecuador revelan la verdad sobre Sebastián Beccacece y su supuesto vínculo con Chile: “Es…”

El técnico argentino comenzó a sonar como opción para La Roja en medio del Mundial 2026, pero desde Ecuador reaccionaron a los rumores y entregaron nuevos antecedentes.

Tras la bullada salida de Ricardo Gareca, la búsqueda de un nuevo entrenador para la Selección Chilena sigue dando que hablar. En medio de la incertidumbre por el futuro de La Roja, distintos nombres han comenzado a aparecer como posibles candidatos para asumir el desafío.

Uno de ellos es Sebastián Beccacece, actual entrenador de Ecuador. Durante los últimos días, el argentino empezó a sonar con fuerza luego de una revelación realizada por Mauricio Israel en el programa Círculo Central. “Me dan por hecho que está listo”, aseguró el comentarista, instalando rápidamente el debate.

Pero mientras los rumores crecen en Chile, Beccacece está enfocado en otra historia. El DT se encuentra disputando el Mundial 2026 al mando de Ecuador, selección que tuvo un complicado estreno tras caer por 1-0 ante Costa de Marfil en el Grupo E y que ahora necesita recuperarse ante Curazao.

Beccacece tiene contrato con Ecuador hasta el 31 de diciembre de 2026 | FOTO: Kevin C. Cox/Getty Images

En Ecuador desmienten opción de Beccacece en la Roja

Pese a ello, las versiones sobre un supuesto acercamiento con el combinado criollo también llegaron a Ecuador y generaron ruido, pues uno de los que abordó el tema fue el periodista Chobo Álvarez, quien reconoció que la situación no ha pasado inadvertida.

“Han sido días tensos dentro de la selección, sobre todo por la información que llega desde Chile. Vaya momento oportuno, porque también la afición ecuatoriana no está contenta con él”, señaló en ESPN.

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Eso sí, el propio comunicador después le bajó el perfil a las especulaciones y descartó cualquier tipo de acuerdo entre las partes. “Por la información que pude recabar, puedo desmentir esto. El acuerdo con Chile es inexistente. Sebastián Beccacece se mantiene con su vínculo y se va a evaluar después de la Copa del Mundo”, afirmó.

De esta manera, al menos por ahora, la posibilidad de ver al exayudante de Jorge Sampaoli al Equipo de Todos pierde fuerza, mientras las dudas sobre quién tomará el futuro de La Roja continúan abiertas.

En resumen…

Sebastián Beccacece volvió a aparecer como opción para la Selección Chilena tras los rumores surgidos en los últimos días. Sin embargo, desde Ecuador descartaron un acuerdo con La Roja y aseguraron que el técnico argentino sigue enfocado en el Mundial 2026 junto a “La Tri”.