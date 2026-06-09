El exvolante de Universidad de Chile relató cómo se preparó para convertir su primer gol con la camiseta de la Selección Chilena.

Este martes la Selección Chilena cerró su gira por Europa con un triunfo por 2-1 ante República Democrática del Congo, equipo que se alista para el Mundial 2026.

El gol de la victoria fue obra del volante Matías Sepúlveda de Lanús, quien con un exquisito tiro libre convirtió el tanto del triunfo en los 86 minutos.

Tras el partido en Orleans, Francia, el ex Universidad de Chile analizó este resultado, tras la derrota por 2-1 contra Portugal del pasado sábado.

“Sabíamos que era un partido complicado. Muy feliz por cómo se comporta el equipo, el plantel, un grupo que tiene muchas ganas de conseguir cosas importantes con Chile, de representar de la mejor manera al país”, comenzó diciendo a los medios presentes.

Respecto al rival de turno, comentó: “Es un equipo que va al Mundial, sabíamos que iba a ser un partido difícil, muy físico, lo afrontamos de la mejor manera. Queríamos ganar el partido, aunque sea amistoso, queríamos ganar, dar una buena imagen y hacer un buen partido para que la Selección vuelva a lo que fue”.

El golazo de tiro libre

Sobre su golazo, que es el primero que convierte por la Selección, el ‘Tucu’ Sepúlveda expesó: “Mi primer gol con la Selección, muy feliz, esta camiseta para mí es un orgullo vestirla”.

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Además, reveló que en el último entrenamiento estuvo practicando los tiros libres, pues tenía un presentimiento.

“Hay varios que le pegan muy bien, el Maxi (Gutiérrez), el Lauti (Millán), no estaba Lucas (Cepeda), Darío (Osorio), hay muchos que le pegan muy bien. Y era la fe, la confianza que iba a hacer el gol. Ayer traté de practicar un poquito en el entrenamiento, así que gracias a Dios se pudo dar”, completó.

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En síntesis