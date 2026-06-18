El King se la jugó por dos nombres como sus favoritos para dirigir a la Selección Chilena rumbo al Mundial 2030.

En la Selección Chilena estarían intensificando la búsqueda del nuevo entrenador que comande el proceso con miras al Mundial 2030, donde La Roja intentará volver a la Copa del Mundo después de 16 años.

Hasta el momento se habla de Sebastián Beccacece que se encuentra en el Mundial 2026 con Ecuador, así como Gustavo Alfaro que está junto a Paraguay en la cita planetaria.

Respecto a aquello conversó con TVN el referente nacional Arturo Vidal, hoy capitán de Colo Colo, quien se refirió al presente de La Roja y metió presión para que puedan contratar un técnico lo antes posibles.

“Hay talento, solo que falta un buen trabajo pero Chile siempre tiene muy buenos jugadores. Esperamos que vuelva lo antes posible a un Mundial. Tienen que confirmar un entrenador luego, que haga un proceso bien, que vaya viendo jugadores y que vaya haciendo cosas que nos sirva a todos, que nos de ilusión de lo que viene”, comenzó diciendo el King.

Al ser consultado por sus candidatos para el banco de Chile, Vidal partió respondiendo con confusión: “Uy, en este momento hay que ser realistas. Hay entrenadores que están en otras selecciones, pero es difícil dar un nombre, porque, pucha… me gustaría algún entrenador chileno también”.

Los candidatos de Arturo Vidal para La Roja

Pero luego se la jugó por dos nombres argentinos, uno que dirigió a Universidad de Chile y el otro lo tuvo en Colo Colo.

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“Me gusta (Sebastián) Beccacece, me gusta (Jorge) Almirón. He trabajado con ellos, entonces son entrenadores que yo conozco”, comentó el bicampeón de América.

Cabe recodar que este último dirigió al Cacique entre 2024 y 2025. Actualmente se encuentra en Rosario Central.

Arturo Vidal propone a Sebastián Beccacece y Jorge Almirón para La Roja. (Foto: Getty Images)

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¿Y Manuel Pellegrini?

Respecto al sueño que Manuel Pellegrini pueda dirigir a la Selección, el ex Barcelona mira de lejos esta posibilidad, pues no lo conoce y se ve más complejo.

“Con Pellegrini yo no he trabajado nunca, le ha ido muy bien siempre en donde ha estado, es un entrenador de primer nivel, pero no sé cómo trabaja”, indicó.

“Si se le da la oportunidad, ojalá que la aproveche, que venga a ayudar, que venga a sacar el fútbol chileno adelante, pero ya no podemos esperar a nadie más. Necesitamos a uno lo antes posible”, reiteró el volante de 39 años.

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La Federación de Fútbol de Chile ha intentado convencer a Manuel Pellegrini, que sigue al mando del Real Betis. (Foto. Fran Santiago/Getty Images)

En síntesis