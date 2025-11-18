La Selección Chilena cerró su gira en Rusia con un triunfo por 2-1 ante Perú, en un amistoso que dejó sensaciones positivas y permitió consolidar a varios jugadores del combinado que dirige el interino Nicolás Córdova.

La Roja tuvo que sobreponerse a la expulsión de Iván Román en la primera mitad y al gol de penal de Alex Varela, que había puesto en ventaja a la Bicolor, lo que complicó el desarrollo del partido y elevó la presión sobre el equipo chileno.

Sin embargo, los goles de Felipe Loyola y Darío Osorio en el segundo tiempo fueron decisivos para que el Equipo de Todos se quedara con la victoria y recuperara confianza de cara a los próximos compromisos internacionales.

Darío Osorio antes de definir para el 2 a 1 ante Perú | FOTO: Carlos Parra – Comunicaciones FFCh

Darío Osorio brilla ante Perú y es elogiado

Fue precisamente el jugador del FC Midtjylland de Dinamarca que se llevó todos los elogios del periodista Cristián Caamaño en plena transmisión de Radio Agricultura tras el pitazo final.

“Osorio está en otra calidad, en otra categoría”, lanzó el también comunicador de ESPN Chile.

“En los duelos mano a mano que se generaron en ataque, Osorio termina demostrando porque es una de las figuras del equipo revelación de la Europa League”, sentenció.

En síntesis…

La Selección Chilena venció 2-1 a Perú en Rusia, con goles de Felipe Loyola y Darío Osorio.