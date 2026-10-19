¿Cuándo es el próximo partido de la Selección Chilena en el Mundial Femenino sub-17?

La Roja tuvo su estreno en el certamen internacional y empató 1-1 contra Australia. Su siguiente contrincante es México.

La Selección Chilena concretó su debut en la Copa Mundial Femenina sub-17. La escuadra sudamericana lo intentó hasta el final, pero no pudo conseguir la victoria e igualó 1-1 contra Australia por el grupo F.

Tal resultado dejó un sabor tanto amargo en La Roja, ya que comenzó arriba en el marcador tras el cabezazo de Kiara Concha en el minuto 33. Sin embargo, Charlotte Bradshaw decretó el empate en el minuto 63.

Es por esto que Chile tendrá que dar vuelta la página en Marruecos y enmendar sus errores en su siguiente partido. El elenco dirigido por Vanessa Arauz debe medirse contra México.

Para dicho compromiso, la escuadra chilena tendrá en frente a un rival que fue abatido en su primer encuentro en la cita mundialista: cayó 2-0 contra España y está en la última posición de la clasificatoria.

La Selección Chilena ya piensa en México en la Copa Mundial Femenina sub-17. (Foto: Jovino Henríquez – FFCh)

¿Cuándo juega la Selección Chilena vs. México?

El siguiente duelo de La Roja en el Mundial Femenino sub-17 se disputará el jueves 22 de octubre. Su comienzo está programado para las 15:00 horas de Chile en la cancha 4 del Complejo de Fútbol Mohammed VI.

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Así está la Selección Chilena en el grupo F del Mundial Femenino sub-17