La arquera del OL Lyonnes cometió más de un error en la derrota de Chile por 2-1 ante Ecuador, terminando así con el sueño de ir al Mundial de Brasil 2027.

Una noche para el olvido tuvo la portera nacional Christiane Endler en la derrota de Chile por 2-1 ante Ecuador por la octava fecha de la Liga de Naciones de la Conmebol, donde La Roja Femenina quedó eliminada para el Mundial de Brasil 2027.

Quien en su momento fue la mejor arquera del mundo, cometió dos errores garrafales que costaron la derrota de la Selección Chilena, incluso casi comete un tercero sobre el final del partido.

El primero ocurrió a los 36 minutos del primer tiempo, cuando despejó mal un balón y le dejó servido el gol a la jugadora Justine Cuadra.

Si bien después Chile pudo empatar con un golazo de Vaitiare Pardo (73′) a los 80′ la golera del OL Lyonnes cometió un penal que fue revisado en VAR y que lo cambió por gol Nayely Bolaños.

Con este resultado, La Roja Femenina queda fuera de la Copa del Mundo por segunda vez consecutiva, pues solo le servía ganar para tener opciones de cara a la última fecha, considerando que le tocará libre.

Mira el VIDEO a continuación:

¡GOOOOL DE ECUADOR!



Justin Cuadra aprovechó el error en la salida, robó el balón y marcó el 1-0 contra Chile.#LigaDeNacionesFemeninaEnDSPORTS pic.twitter.com/nQJ4aOHVdU — DSPORTS (@DSports) June 5, 2026

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En síntesis