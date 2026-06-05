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Liga de Naciones

VIDEO: El grosero error de Tiane Endler que cuesta la eliminación de Chile ante Ecuador

La arquera del OL Lyonnes cometió más de un error en la derrota de Chile por 2-1 ante Ecuador, terminando así con el sueño de ir al Mundial de Brasil 2027.

Tiane Endler tuvo una noche para el olvido. (Foto: Photosport)
Tiane Endler tuvo una noche para el olvido. (Foto: Photosport)

Una noche para el olvido tuvo la portera nacional Christiane Endler en la derrota de Chile por 2-1 ante Ecuador por la octava fecha de la Liga de Naciones de la Conmebol, donde La Roja Femenina quedó eliminada para el Mundial de Brasil 2027.

Quien en su momento fue la mejor arquera del mundo, cometió dos errores garrafales que costaron la derrota de la Selección Chilena, incluso casi comete un tercero sobre el final del partido.

El primero ocurrió a los 36 minutos del primer tiempo, cuando despejó mal un balón y le dejó servido el gol a la jugadora Justine Cuadra.

Si bien después Chile pudo empatar con un golazo de Vaitiare Pardo (73′) a los 80′ la golera del OL Lyonnes cometió un penal que fue revisado en VAR y que lo cambió por gol Nayely Bolaños.

Con este resultado, La Roja Femenina queda fuera de la Copa del Mundo por segunda vez consecutiva, pues solo le servía ganar para tener opciones de cara a la última fecha, considerando que le tocará libre.

Mira el VIDEO a continuación:

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En síntesis

  • Christiane Endler: La portera cometió dos errores en la derrota 2-1 ante Ecuador.
  • Mundial Brasil 2027: Chile quedó eliminado del torneo por segunda vez consecutiva.
  • Goles ecuatorianos: Justine Cuadra (36′) y Nayely Bolaños de penal (80′) marcaron el triunfo.
Patricio Muñoz
Patricio Muñoz
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