¿Dónde y en qué estadio se juega el amistoso entre la Selección Chilena y México?

La Roja cerrará su gira por Norteamérica enfrentando a México en uno de los recintos con más historia del deporte estadounidense.

La Selección Chilena de Nicolás Córdova cerrará su gira por Norteamérica enfrentando a México en un escenario histórico del deporte estadounidense. El amistoso se disputará este martes cerca de la medianoche en un recinto lleno de historia: el Memorial Coliseum de Los Ángeles, estadio que cuenta con una extensa historia ligada al fútbol americano y a los grandes eventos deportivos.

El histórico Memorial Coliseum

El estadio, conocido como “The Grand Old Lady” (La Gran Dama Antigua), tiene una capacidad cercana a los 78 mil espectadores y fue remodelado en 2023. Además, es la casa de los USC Trojans, uno de los equipos más tradicionales del fútbol americano universitario de Estados Unidos.

El Memorial Coliseum también tiene un lugar destacado en la historia de los Juegos Olímpicos. El recinto albergó las ediciones de 1932 y 1984 y volverá a ser escenario olímpico en Los Ángeles 2028, convirtiéndose en el primer estadio en recibir pruebas de tres ediciones de los Juegos.

Otro de sus hitos ocurrió en 1967, cuando fue sede del primer Super Bowl de la historia, disputado entre Green Bay Packers y Kansas City Chiefs.

El Memorial Coliseum volverá a albergar unos Juegos Olímpicos en 2028 (Photo by Mario Tama/Getty Images).

Un estadio con historia en el fútbol

Pese a su fuerte vínculo con el fútbol americano, el Memorial Coliseum también ha recibido importantes encuentros de fútbol. El recinto albergó partidos de la Copa de Oro de la Concacaf en 1991, 1996, 1998, 2000 y 2005.

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Además, fue escenario de partidos de la Copa de Campeones de la Concacaf, la Copa Interamericana, la Recopa Sudamericana 2003 y la final de la Copa Centroamericana 2014.

Ahora será el turno de Chile y México, que se enfrentarán en este histórico escenario de Los Ángeles en el último partido de la gira de La Roja por Norteamérica.