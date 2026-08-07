Claudio Bravo se postula a La Roja para trabajar con este entrenador: “Es el indicado”

El histórico portero de la Selección Chilena quiere que Manuel Pellegrini se haga cargo del desafío. Lo llenó de elogios.

La Selección Chilena aún busca a su nuevo entrenador. El combinado nacional no ha encontrado al nombre idóneo, aunque Claudio Bravo tiene su postura definida. ¿Qué pasó?

El histórico portero de La Roja reveló quién es su candidato favorito e, incluso, se postuló para trabajar en su cuerpo técnico: ese es el caso de Manuel Pellegrini. Lo conoce de hace largo tiempo.

Y por ello, en los micrófonos de Radio Agricultura, abordó su eventual arribo al país para dirigir a la escuadra chilena. Su futuro se mantiene en incertidumbre, aunque por el momento sigue en España.

“Teníamos un diálogo importante de todo lo que se vivía en el fútbol chileno, ya sea en el complejo, la federación, infraestructura, cadetes, intercambiábamos opiniones en todo ámbito y sería una posibilidad genial“, lanzó.

“Sería fantástico y es una posibilidad que tengo totalmente abierta. Sería bonito que él pudiera estar en nuestra selección, al margen si uno tiene la posibilidad de trabajar con él o estar inserto dentro de la selección”, agregó.

Claudio Bravo anhela trabajar con Manuel Pellegrini en la Selección Chilena. (Foto: Getty Images)

Publicidad

Claudio Bravo quiere a Manuel Pellegrini en la Selección Chilena

Finalmente, el arquero confirmó su confianza en el estratega del Real Betis. Lo llenó de elogios por su experiencia a nivel internacional: ha dejado a Chile en lo más alto.

“Creo que él es el nombre indicado. Conozco el prestigio que tiene, la manera que trabaja, lo bien que hablan de él en los clubes en los que ha estado. Qué mejor que nos pueda representar él a través de la selección”, cerró.