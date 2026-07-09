¿Lionel, Ronaldo o Kylian? El ranking de nombres de futbolistas que más eligen los chilenos para sus hijos según el Registro Civil

La pasión por los grandes cracks del fútbol traspasó la cancha y un particular registro del Registro Civil reveló una llamativa tendencia entre las familias chilenas.

El Mundial 2026 no solo se vive dentro de los estadios. La fiesta más importante del fútbol genera millones de historias alrededor del planeta y la pasión por las grandes figuras del deporte muchas veces traspasa la cancha.

A lo largo de los años, los principales cracks del fútbol mundial se han convertido en referentes para distintas generaciones de hinchas. Sus actuaciones, títulos y momentos inolvidables han provocado que muchos fanáticos busquen homenajearlos de diferentes maneras.

En ese escenario, la influencia de las estrellas del balompié también llegó hasta una de las decisiones más personales de las familias: la elección de nombres. En Chile, varios padres han optado por nombres inspirados en reconocidos futbolistas que marcaron época o que actualmente brillan en los grandes escenarios.

Lionel, Ronaldo y Harry: los nombres mundialistas que arrasan en Chile

De acuerdo con la información entregada por el Registro Civil, el nombre de futbolista más elegido en Chile es Lionel, en clara referencia al astro argentino Lionel Messi, con un total de 4.085 inscritos.

En el segundo lugar aparece Ronaldo, inspirado principalmente en el delantero portugués Cristiano Ronaldo, con 2.208 registros, mientras que el podio lo completa Harry, nombre asociado al atacante inglés Harry Kane, con 1.923 inscripciones.

Más atrás aparecen otros nombres ligados a grandes figuras del fútbol mundial. Kylian, por Mbappé, suma 972 inscritos, mientras que Cristiano alcanza los 341 y Jude, en honor a Jude Bellingham, llega a los 199.

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El astro argentino y el portugués siguen dominando como los nombres favoritos entre los chilenos | FOTO: Philipp Schmidli/Getty Images)

Una de las grandes sorpresas del listado es la presencia de Yamal, nombre relacionado con la joven estrella española del FC Barcelona, con 177 inscritos, demostrando el impacto que ha tenido el delantero en los fanáticos pese a su corta edad.

También aparecen otros nombres de figuras actuales como Mohamed (165), Kane (85), Erling (83), Messi (45), Vinícius (18), Haaland (14), Mbappé (2) y Lamine (2).

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El ranking completo informado por el Registro Civil: