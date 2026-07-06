Cristiano Ronaldo confirma la noticia que nadie quería escuchar: sus palabras dan la vuelta al mundo

La Selección de Portugal se despidió del Mundial 2026 tras su derrota agónica por 1-0 ante España, la que significó la eliminación de la escuadra de Roberto Martínez en esta competencia.

Tras lo que fue este partido, el goleador y capitán Cristiano Ronaldo conversó con los medios en zona mixta y habló de todo tras esta dura eliminación, en la que se muestra orgulloso de todo lo que ha conseguido con la Selección de Portugal, dejando contundentes dichos.

“Hoy me desperté con la conciencia tranquila. Di lo mejor de mí. Gané tres títulos con Portugal; antes de Cristiano Ronaldo, Portugal no había ganado ninguno. Estoy feliz. El título más importante que ha ganado la selección nacional fue la Eurocopa 2016, que para mí tiene la misma importancia que un Mundial, sinceramente. Repito, me voy con la conciencia tranquila, di lo mejor de mí. Mañana será un nuevo día y la vida continúa”, partió señalando Cristiano Ronaldo.

Agregando a esto, el ‘Bicho’ no quiso profundizar en lo que será su carrera como futbolista tras este Mundial, pero si confirmó la noticia que pocos querían escuchar, en la que CR7 señaló que esta Copa del Mundo, es la última que disputó.

Cristiano Ronaldo y una noticia que impacta | Foto: Getty Images

“Siempre lo he dicho, no tomo decisiones en el fragor del momento, ni quiero desviar la atención de lo que se hizo en el Mundial por una decisión personal. Ustedes me preguntan por mi futuro con la Selección Nacional… Fue mi último Mundial, sí, pero ahora tendré tiempo para pensarlo”, remarcó el goleador.

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En esa línea, CR7 no niega que la tristeza es gigante tras esta eliminación en el Mundial, pero se va con la mente tranquila tras haber entregado el todo por el todo por su país en esta competencia.

“Me da mucha pena dejar el Mundial así, pero como dije ayer en la rueda de prensa, lo di todo, di lo mejor de mí y me voy con la conciencia tranquila. Ahora tendré tiempo para reflexionar y estar con mi familia. No tomaré decisiones precipitadas”, declaró.

Concluyendo, Cristiano Ronaldo dio un breve análisis de lo que fue su derrota ante España, en la que indica que el conjunto de Luis de La Fuente contó con algo de suerte con el gol agónico, pero no pone duda de que fue un compromiso muy batallado.

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“Podría haber caído de cualquier lado, España tuvo algo de suerte al marcar en los últimos instantes, pero así es el fútbol. En general, fue un partido muy disputado”, cerró.