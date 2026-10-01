Las vueltas de la vida. Días antes, el propio mediocampista había aplaudido el trabajo táctico de Nicolás Córdova al mando de la Selección Chilena. Ayer todo explotó.

Se aburrió. Un verdadero terremoto sacude a la Selección Chilena en las últimas horas luego que durante la noche de este miércoles, se conociera la salida de Marcelino Núñez de la concentración de La Roja un días después de la derrota frente a Estados Unidos. Si bien se habló de “motivos personales”, lo cierto es que un fuerte encontrón entre el futbolista y Nicolás Córdova lo terminó por incendiar todo.

Este jueves se conocieron más detalles de la salida del mediocampista de Ipswich Town: el jugador se habría molestado fuertemente con el entrenador tras no darle minutos ante EE.UU. en St. Louis y por sus palabras sobre la falta de liderazgo de Núñez dentro del plantel. En medio de los rumores sobre la pelea, incluso se habló de una discusión con Lucas Cepeda.

Lo cierto es que el cabreo de Marcelino Núñez se dio poco menos de 24 horas después de la derrota 4-2 frente a los estadounidenses. Rumores apuntan a una discusión post almuerzo antes de viajar a Los Ángeles. Todo gatillado por la falta de minutos en el último amistoso y por las palabras del entrenador en el Energizer Park en conferencia de prensa: “Tienen que ir apareciendo los nuevos líderes y voces dentro del camarín”, apuntó Córdova.

Lo más llamativo de todo es que el propio futbolista había llenado de elogios al entrenador el pasado 23 de septiembre, apenas dos días después de haber aterrizado en Estados Unidos para preparar la gira. “El entrenador es súper bueno. Los entrenamientos son muy técnicos, es muy parecido al entrenamiento europeo”, dijo Núñez.

“Allá se juega mucho y hay mucha pausa, pero me gusta mucho la idea de los entrenamientos. El grupo está muy unido, así que tenemos que seguir este camino para competir ahora estos tres partidos y clasificar al Mundial”, lanzó.

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¿Entonces Marcelino mintió o simplemente se desilusionó con el paso de los días? Rumores más, rumores menos, la Selección Chilena llegó a Los Ángeles con un hombre menos y esta jornada tuvo libre para despejar el ambiente. El próximo martes se disputará el último amistoso para cerrar una gira para el olvido.